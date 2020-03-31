Шпионил на ФСБ: СБУ схватила "шишку" ВМС Украины

Шпионил на ФСБ: СБУ схватила "шишку" ВМС Украины

Контрразведка СБУ задержала высокопоставленного офицера ВМС Украины из-за шпионажа для ФСБ.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Украинская контрразведка установила, что преступник поддерживает постоянные контакты с действующими кадровыми сотрудниками ФСБ РФ, среди которых числятся экс- работники СБУ Андрей Гапоненко, Петр Зима и Дмитрий Пилипченко.

В марте 2014 Гапоненко и Пилипченко предложили ему перейти на службу в ВС РФ и способствовать россиянам в захвате Академии ВМС Украины в Севастополе. Офицер отказался от этого "предложения", но продолжил поддерживать контакты с предателями.

Во время выезда на территорию оккупированного Крыма, офицер ВМС регулярно встречался с агентурой ФСБ. При контактах военнослужащий ВСУ передавал врагу информацию о "морально-психологическом состоянии украинских военных моряков, уровне их финансового и материального обеспечения, а также о конкретных должностных лицах командования ВМС ВС Украины".

На данный момент принимается решение об отмене военнослужащему допуска к государственной тайне и увольнения с военной службы.

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