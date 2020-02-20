СБУ схватила шпиона "ЛНР" в Киеве: Что известно?

СБУ схватила шпиона "ЛНР" в Киеве: Что известно?

Контрразведка СБУ схватила шпиона, который занимался передачей разведывательной информации террористической организации "МГБ ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, задержанный шпион является экс-сотрудником органов МВД. Для выполнения задания "МГБ ЛНР" он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию, где собирал сведения о дислокации и перемещении подразделений ВСУ, привлеченных к проведению АТО. Впоследствии информатор скрывался в разных населенных пунктах нашей страны.

Деятельность агента была зафиксирована СБУ, после чего террорист был объявлен в розыск. Позже агент "ЛНР" был схвачен на территории Киева. Задержанный будет доставлен в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в ночь на 25 января в Деснянском районе столицы боевик "ДНР" из группировки ОПЛОТ подстрелил полицейского. По факту нападения на правоохранителя открыто уголовное производство. Подробности читайте по ссылке.