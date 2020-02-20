Владимир Зеленский Коронавирус из Китая Новые Санжары война на Донбассе

СБУ схватила шпиона "ЛНР" в Киеве: Что известно?

18:20
СБУ схватила шпиона "ЛНР" в Киеве: Что известно? - фото 1
СБУ схватила шпиона "ЛНР" в Киеве: Что известно?

Контрразведка СБУ схватила шпиона, который занимался передачей разведывательной информации террористической организации "МГБ ЛНР".

Суд арестовал шпиона "ДНР", напавшего на полицию Киева

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, задержанный шпион является экс-сотрудником органов МВД. Для выполнения задания "МГБ ЛНР" он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию, где собирал сведения о дислокации и перемещении подразделений ВСУ, привлеченных к проведению АТО. Впоследствии информатор скрывался в разных населенных пунктах нашей страны.

СБУ схватила шпиона 'ЛНР' в Киеве: Что известно? - фото 196140

Деятельность агента была зафиксирована СБУ, после чего террорист был объявлен в розыск. Позже агент "ЛНР" был схвачен на территории Киева. Задержанный будет доставлен в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в ночь на 25 января в Деснянском районе столицы боевик "ДНР" из группировки ОПЛОТ подстрелил полицейского. По факту нападения на правоохранителя открыто уголовное производство. Подробности читайте по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
СБУ шпионаж Киев Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Суд решил судьбу Антоненко: Что изменилось? - фото 1
Суд решил судьбу Антоненко: Что изменилось?
17:37
"Мы против!": Депутаты Санжар обратились к Зеленскому - фото 1
"Мы против!": Депутаты Новых Санжар обратились к Зеленскому
17:00
Коронабунт в Санжарах: Реакция сети – ФОТО - фото 1
Коронабунт в Новых Санжарах: Реакция сети – ФОТО
15:48
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35