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Шокин не сумел восстановиться и подсидеть Рябошапку

12:00
Шокин не получил желамого - фото 1
Шокин не получил желамого

В четверг, 24 октября, Верховный суд Украины отказал бывшему генеральному прокурору Виктору Шокину в возвращении ему топовой должности.

На заседание суда сам истец не явился, но своих адвокатов прислал.

Шокин намерен возглавить ГПУ. Снова

Экс-генпрокурор с 2017-го года пытался зацепиться за недоказанные факты "подкупа депутатов Верховной Рады", которые голосовали за его увольнение.

Сегодня в Кассационной административной палате Верховного суда поставили троеточие в тяжбе Шокина против Украины.

Вопреки распространенной тенденции восстанавливать зашкваренных персонажей, служители Фемиды на сторону Шокина не стали. Судя по всему, для этого банально не нашлось оснований, хотя помогать бывшим руководителям многих ведомств вернуться на службу судьи могут и вообще без адекватных доводов.

Теперь решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда, так что тяжба не закончена. Кроме того, иск Шокина о "незаконном увольнении" находится и в Европейском суде по правам человека, где его начнут рассматривать после вынесения вердиктов во всех инстанциях в Украине.

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Виктор Шокин Руслан Рябошапка ГПУ увольнение суд Новости Украина
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