Шокин намерен возглавить ГПУ. Снова

Шокин намерен возглавить ГПУ. Снова

Экс-глава ГПУ Виктор Шокин снова намерен судиться за кресло генпрокурора.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на судебные реестры.

Как передает СМИ, 2 сентября Шокин подал Фемиде очередное заявление.

По мнению истца, в его деле появились новые обстоятельства. Какие именно – не указывается. 6 сентября Верховный суд зарегистрировал прошение экс-чиновника.

Напомним, что Виктор Шокин покинул кресло генпрокурора в 2016 г по настоянию тогдашнего вице-президента США Джо Байдена. По мнению Дональда Трампа, тот надавил на Украину из-за следствия по делу компании Burisma, с которой связан его сын Хантер Байден.

В июле 2019 г. между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоялась беседа, во время которой последний попросил возобновить следствие.

Демократическая партия США назвала это превышением полномочий и инициировала процедуру импичмента американского президента.