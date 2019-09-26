Владимир Зеленский Дональд Трамп 112. Украина война на Донбассе

Шокин намерен возглавить ГПУ. Снова

14:52
Шокин намерен возглавить ГПУ. Снова - фото 1
Шокин намерен возглавить ГПУ. Снова

Экс-глава ГПУ Виктор Шокин снова намерен судиться за кресло генпрокурора.

Байден отреагировал на стенограмму "Трамп-Зеленский"

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на судебные реестры.

Как передает СМИ, 2 сентября Шокин подал Фемиде очередное заявление.

По мнению истца, в его деле появились новые обстоятельства. Какие именно – не указывается. 6 сентября Верховный суд зарегистрировал прошение экс-чиновника.

Напомним, что Виктор Шокин покинул кресло генпрокурора в 2016 г по настоянию тогдашнего вице-президента США Джо Байдена. По мнению Дональда Трампа, тот надавил на Украину из-за следствия по делу компании Burisma, с которой связан его сын Хантер Байден.

В июле 2019 г. между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоялась беседа, во время которой последний попросил возобновить следствие.

Демократическая партия США назвала это превышением полномочий и инициировала процедуру импичмента американского президента.

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Виктор Шокин ГПУ Джо Байден Владимир Зеленский Новости Украина
Украинская правда
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