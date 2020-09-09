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Шмыгаль официально предложил сделать регионала главой "Укроборонпрома"

23:00
Сергей Тихонов возглавит "Укроборонпром" - фото 1
Сергей Тихонов возглавит "Укроборонпром"

Пророссийский реванш несется по Украине с огромной скоростью. С каждым днем Зе команда возвращает влияние адептов команды Януковича, сливает позиции ВСУ на фронте и отдает агентам влияния РФ ключевые посты в оборонке.

Вечером в среду, 9 сентября, премьер-министр Денис Шмыгаль официально внес президенту представление на назначение Сергея Тихонова на должность руководителя "Укроборонпрома".

Последний "реформатор": Абромавичус уходит из "Укроборонпрома"

Раньше Тихонов был депутатом от партии Наталии Витренко и членом "Партии регионов", а после победы Майдана затаился и возглавил весьма мутную инвестиционно-финансовую компанию "Ависта".

Новый взлет откровенно пророссийского деятеля наступил с моментом победы Владимира Зеленского на выборах президента. Тихонова поставили заведующим отделом безопасности и оборонно-промышленного комплекса.

Теперь же, после того как реформатор Айварас Абромавичус, возглавляя "Укроборонпром", не показал вообще никаких результатов, на Банковой навязали Кабмину кандидатуру бывшего регионала. Представитель же Зе команды, являющийся премьер-министром, судя по всему, не сопротивлялся. Как и другие члены правительства.

Так что уже в ближайшее время государственный концерн, отвечающий за развитие оборонной промышленности, перейдет во владение представителя пятой колонны.

К слову, об увольнении Абромавичуса было известно еще 30 июля. "Последний реформатор" объявил об отставке после встречи с президентом Зеленским.

Напомним, попытки приткнуться на серьезную должность Тихонов и стоящие за ним люди совершали еще в июне. Он претендовал на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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