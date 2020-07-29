Последний "реформатор": Абромавичус уходит из "Укроборонпрома"

Абромавичус уйдет из "Укроборонпрома"

В среду, 29 июля, стало известно о том, что Зе команду может покинуть последний из "реформаторов", который помогал Зеленскому стать президентом за счет своей раскрученной репутации.

О своем уходе из "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус объявил после встречи в Офисе президента.

- Новая команда "Укроборонпрома" продолжит работу. И я тоже буду работать дальше, но не в госконцерне. Скоро увидим, на какой должности, - заявил реформатор в ходе круглгого стола в Киевской школе экономики. - Изначально я шел на должность гендиректора только на 2-3 месяца, чтобы начать финансовый и forensic-аудит, разработать стратегические документы и завести новую команду. За 11 месяцев мы завели почти 70 профессиональных людей в концерн из 260 людей, то есть все замы генерального директора совсем новые люди И поменяли почти 30 руководителей наибольших предприятий.

Само собой, Абромавичус не упомянул о том, что часть из привлеченных в команду "Укроборонпрома" людей - конъюнктурщики типа Мустафы Найема, которые получают огромные деньги, не демонстрируя совершенно никаких достижений. Не рассказал он и о куче сворачивающихся программ в оборонке, на которые в минобороны делали серьезные ставки.

Напомним, президент Украины назначил Абромавичуса гендиром "Укроборонпрома" 30 августа прошлого года. С тех пор за полгода трудов младореформатор отметился лишь рассказами о своих намерениях, а также подмял под себя "Укрспецэкспорт". При этом как минимум до февраля 2020-го у него не было доступа к государственной тайне, поскольку Абромавичус не прошел спецпроверку СБУ. Получил ли он возможность хотя бы читать документы собственной же компании без заштриховки, неизвестно.