Шмыгаль на всю страну назвал политику Зеленского вредоносной

Премьер хочет закрыть границы для возвращающихся украинцев

Премьер-министру, как оказалось совсем не нравится тактика президента завозить в страну всех путешественников и заробитчан из государств, где бушует коронавирус. Шмыгаль хочет закрыть границы полностью.

С таким заявлением глава Кабмина выступил в среду, 25 марта, во время очередного заседания правительства.

По его словам, поток граждан из-за границы - источник попадания коронавируса. Само собой, к такому нехитрому выводу можно было приходить еще неделю назад, когда в Украину массово возвращались десятки тысяч людей, которых без всяческого контроля пропускали домой. Теперь же говорить о том, что коронавирус завозят из-за рубежа, уже поздно, поскольку вспышки распространения COVID-19 происходят внутри страны.

Тем не менее, работники МИД продолжают вывозить застрявших в других странах украинцев, что, безусловно, необходимо делать. Только вот самоизоляцию из приехавших соблюдают лишь единицы.

- Предлагается разработать план по закрытию границ с точки зрения любых пассажирских перевозок. В этом есть насущная необходимость, потому что за последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за рубежа и этот поток продолжается, и это усиливает и увеличивает количество зараженных этой инфекцией людей, — подчеркнул Шмыгаль, не говоря прямо о том, чья именно была идея позвать всех разъехавшихся по миру граждан домой. - К концу пятницы мы должны остановить любое пассажирское движение через границы Украины в обе стороны. Прошу такое предложение разработать, проработать, согласовать и вынести. Мы безотлагательно соберем внеочередное заседание правительства, чтобы мы это решение утвердили.

В коммуникационном штабе Кабмина речь Шмыгаля пояснили тем, что запрета пересекать границу в принципе пока не будет - речь идет только о пассажирском сообщении.

Напомним, в Украине официально зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.