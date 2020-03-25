Сбежал из самоизоляции и тусил с друзьями: в Одессе у мужчины обнаружили коронавирус

В Одессе зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В среду, 25 марта, первый официальный случай заражения китайским коронавирусом зафиксировали медики в Одессе. Заболевший молодой человек должен был находиться в самоизоляции две недели, но адекватность он не проявлял. Поэтому мог стать супер-переносчиком.

Как написал на своей странице в Facebook глава Одесской ОГА Максим Куцый, недавно вернувшийся из Штатов 24-летний молодой человек обратился к врачам самостоятельно, как только почувствовал симптомы COVID-19.

Медики якобы провели у пациента ряд анализов - на заражение гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Последние дали отрицательный результат. Вполне может быть, что тестировали экспресс-методом, который совершенно бесполезен, а других тестов у минздрава для украинцев практически нет.

И поскольку опасность того, что китайский коронавирус у мужчины все же был, существовала, врачи 14 марта заставили его подписать соглашение о самоизоляции. Впрочем, сидеть в карантине показалось для зараженного скучным, поэтому он решил активно тусить. Более того, как оказалось, даже находиться дома он не собирался - в документах был указан выдуманный адрес. Скорее всего, "нулевой" пациент из Одессы умудрился заразить немало людей.

"Сейчас с мужчиной общается полиция, чтобы подтвердить его пребывание в самоизоляции и установить круг контактов", - подчеркнул Куцый.

Напомним, в Украине официально зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.