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Школьники не дали поспать Зеленскому. А тот взял и…. – ФОТО

10:25
Школьники не дали поспать Зеленскому. А тот взял и…. – ФОТО - фото 1
Школьники не дали поспать Зеленскому. А тот взял и…. – ФОТО

Намедни Владимир Зеленский улетел эконом-классом из Борисполя в Одессу. Президент думал было поспать, но его разбудили ради школьников.

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"Когда я подошла к нему, то президент крепко спал, Сидящий рядом Андрей Богдан попросил войти в положение и дать ему поспать. Но я все-таки попросила его разбудить: вряд ли у детей будет другой шанс сфотографироваться с самым главным человеком в стране. Владимира Александровича разбудили. Он отнесся к этому с пониманием, и мы сфотографировались", — рассказала учитель Саида Роговская.

А вот и то самое фото.

Школьники не дали поспать Зеленскому. А тот взял и…. – ФОТО - фото 184991

Отметим, что Владимир Зеленский, как и его предшественник, является очень большим любителем пофотографироваться. Не так давно он засветился в Одессе в красных плавках, чем произвел настоящий фурор в сети.

Напомним, Зеленский "обозвал" журналиста. Тот обиделся.

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Владимир Зеленский Одесса дети самолет Новости Украина
Думская
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