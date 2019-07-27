Школьники не дали поспать Зеленскому. А тот взял и…. – ФОТО

Школьники не дали поспать Зеленскому. А тот взял и…. – ФОТО

Намедни Владимир Зеленский улетел эконом-классом из Борисполя в Одессу. Президент думал было поспать, но его разбудили ради школьников.

"Когда я подошла к нему, то президент крепко спал, Сидящий рядом Андрей Богдан попросил войти в положение и дать ему поспать. Но я все-таки попросила его разбудить: вряд ли у детей будет другой шанс сфотографироваться с самым главным человеком в стране. Владимира Александровича разбудили. Он отнесся к этому с пониманием, и мы сфотографировались", — рассказала учитель Саида Роговская.

А вот и то самое фото.

Отметим, что Владимир Зеленский, как и его предшественник, является очень большим любителем пофотографироваться. Не так давно он засветился в Одессе в красных плавках, чем произвел настоящий фурор в сети.

Напомним, Зеленский "обозвал" журналиста. Тот обиделся.