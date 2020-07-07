"Северный поток-2" получил разрешение на достройку

"Северный поток-2" собираются достраивать

Компания Nord Stream 2 AG выбила разрешение у профильного энергетического агентства Дании на использование новых судов для укладки труб по территориальным водам страны. Судя по всему, политический проект Путина будут реализовывать даже несмотря на санкции США.

Вечером в понедельник, 6 июня, представители "Северного потока-2" опубликовали заявление о том, что газопровод в обход Украины будет достроен.

Последняя страна Европы, которая держалась последней и не давала путинским террористам реализовать крайне невыгодный с политической точки зрения проект, сдалась в угоду русских.

"Датское энергетическое агентство решило, что Nord Stream 2 AG может использовать трубоукладчики с якорным позиционированием при укладке трубопровода "Северный поток-2", – заявили в энергегоагентстве. - "Остальная часть трубопровода, которая должна быть построена в Дании, находится за пределами района, где не рекомендуется траление дна, завод якорей и донные работы из-за захороненных там боевых химических веществ".

Как следует из заявления, европейцы оценили возможность распространения на них санкций США, но все равно собираются реализовать российский трубопровод, поскольку желание получить скидку на газ для них оказалось куда заманчивее, чем оказаться в итоге под воздействием Кремля.

В ЕС, как известно, видят собственный коммерческий интерес в реализации амбициозного проекта русских. Кремлю же нужно пустить газ в обход Украины чтобы сделать нашу страну менее влиятельной, а также подсадить немцев на газовую иглу. Свои интересы в отмене строительства трубопровода есть и у американцев: они вполне могут заменить поставки российского газа своим сжиженным.

Строительство "Северного потока-2" может привести к экономическому контролю РФ над всей Европой, а также ударит по бюджету Украины.

Напомним, в октябре 2019 г. Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории.

В ответ Конгресс США утвердил санкции против строительства газопровода, что в свою очередь осудила канцлер ФРГ Ангела Меркель и пообещавшая провести новые переговоры с американцами. В середине декабря 2019-го строительство газопровода было приостановлено. На данный момент проект завершен на 92%. И достроить его русские не могут.