Энни Морриконе Карантин в Украине Яков Смолий война на Донбассе Досье

"Северный поток-2" получил разрешение на достройку

09:20
"Северный поток-2" собираются достраивать - фото 1
"Северный поток-2" собираются достраивать

Компания Nord Stream 2 AG выбила разрешение у профильного энергетического агентства Дании на использование новых судов для укладки труб по территориальным водам страны. Судя по всему, политический проект Путина будут реализовывать даже несмотря на санкции США.

Вечером в понедельник, 6 июня, представители "Северного потока-2" опубликовали заявление о том, что газопровод в обход Украины будет достроен.

Меркель хочет достроить "Северный поток-2" вопреки санкциям США

Последняя страна Европы, которая держалась последней и не давала путинским террористам реализовать крайне невыгодный с политической точки зрения проект, сдалась в угоду русских.

"Датское энергетическое агентство решило, что Nord Stream 2 AG может использовать трубоукладчики с якорным позиционированием при укладке трубопровода "Северный поток-2", – заявили в энергегоагентстве. - "Остальная часть трубопровода, которая должна быть построена в Дании, находится за пределами района, где не рекомендуется траление дна, завод якорей и донные работы из-за захороненных там боевых химических веществ".

Как следует из заявления, европейцы оценили возможность распространения на них санкций США, но все равно собираются реализовать российский трубопровод, поскольку желание получить скидку на газ для них оказалось куда заманчивее, чем оказаться в итоге под воздействием Кремля.

В ЕС, как известно, видят собственный коммерческий интерес в реализации амбициозного проекта русских. Кремлю же нужно пустить газ в обход Украины чтобы сделать нашу страну менее влиятельной, а также подсадить немцев на газовую иглу. Свои интересы в отмене строительства трубопровода есть и у американцев: они вполне могут заменить поставки российского газа своим сжиженным.

Строительство "Северного потока-2" может привести к экономическому контролю РФ над всей Европой, а также ударит по бюджету Украины.

Напомним, в октябре 2019 г. Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории.

В ответ Конгресс США утвердил санкции против строительства газопровода, что в свою очередь осудила канцлер ФРГ Ангела Меркель и пообещавшая провести новые переговоры с американцами. В середине декабря 2019-го строительство газопровода было приостановлено. На данный момент проект завершен на 92%. И достроить его русские не могут.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Северный поток Германия Россия терроризм Евросоюз Новости
Без Табу
Другое на тему
Мусора безнаказанно сажают невиновных уже пять лет - фото 1
За пять лет работы Авакова за фиктивные уголовки не наказали никого
10:40
Чиновники во второй раз придумали "плато" коронавируса - фото 1
Лаборанты отдыхали: в Украине выявили 564 новых случаев заражения коронавирусом
10:00
В Украине стабилизируется ситуация с COVID-19 – Шмыгаль - фото 1
В Украине стабилизируется ситуация с COVID-19 – Шмыгаль
Вчера, 17:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30