Меркель хочет достроить "Северный поток-2" вопреки санкциям США

"Северный поток-2" планируют достраивать

Вопреки здравому смыслу, энергетической и политической безопасности Евросоюза в целом и Германии в частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель продолжает "топить" за реализацию путинского проекта газопровода в обход Украины.

Во вторник, 1 июля, немецкий лидер заявила о том, что строительство "Северного потока-2" должно быть завершено, невзирая на планы США наложить на проект санкции.

Как утверждает Меркель, американские ограничительные меры "не соответствуют правовым представлениям Германии".

- Мы считаем, что вид экстерриториальных санкций, которые планируют США, не соответствует нашим правовым представлениям и ожиданиям. Нужно признать, что строительство затруднено, и мы все равно считаем, что правильным будет доработать этот проект. В этом ключе мы действуем, - отметила канцлер во время своего общения с депутатами Бундестага.

Аргументирует необходимость реализации "Северного потока-2" лидер Германии тем, что "газопровод является экономическим проектом, который имеет политическую составляющую". При этом строительство трубопровода и планы на его реализацию с точки зрения экономичности находится под огромным вопросом. Поскольку при запуске проекта русские получат возможность шантажировать Европу выключением газа, влиять на политические решения и вообще получить фактический контроль над ЕС.

Как известно, газовая директива ЕС предполагает обязательное разделение владельцев и операторов трубопроводов, которые проложены через морские зоны стран-членов союза. Таким образом, русские не смогут одновременно и считаться хозяевам "Северного потока-2", и прокачивать через него свой газ. Так что через хваленую путинскую трубу будут торговать тругие страны.

Напомним, в октябре 2019 г. Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории.

В ответ Конгресс США утвердил санкции против строительства газопровода, что в свою очередь осудила канцлер ФРГ Ангела Меркель и пообещавшая провести новые переговоры с американцами. В середине декабря 2019-го строительство газопровода было приостановлено. На данный момент проект завершен на 92%. И достроить его русские не могут.