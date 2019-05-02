Что смотреть: Главные сериалы мая

Стеллан Скарсгаарлд органичен в роли советского чиновника / Чернобыль 2019

Май 2019 года обещает сразу несколько интереснейших сериалов. О самых ярких проектах - читайте на Без Табу. Тут и историческая драма о Чернобыле, женский боевик, комикс-ужастик, божественная комедия, просто комедия, а также куча триллеров и прочего добра. В общем, ищите свободное время.

Редакция Без Табу собпала для вас список лучших, по нашему мнению, сериальных новинок мая, а также напоминает о выходе новых сезонов уже раскрученных шоу. Среди маститых тяжеловесов вы найдете и приятные непопсовые неожиданности, которые, надеемся, станут приятным открытием для нескучного вечера у телевизора (на случай, если майская погода подвела, спойлер - а так и будет в мае 2019).

Под прикрытием / Undercover

Премьера – 3 мая 2019, Netflix

После успеха «Наркос» в Netflix решили юзать тему до отказа и показать, что наркоторговцы есть не только в Колумбии или Мексике, но и в старушке Европе. Вместо кокаина тут главный враг – экстази, а главный злодей – наркобарон Фэрри Боуман, осевший на границе Бельгии и Нидерландов, чем довел местные власти до белого каления.

Под прикрытием 2019 - смотрите онлайн трейлер 1 сезона:

По сюжету, к нему в банду и в доверие втираются два спецагента, однако, как всегда, что-то пошло не так. Этот сериал совместного бельгийско-голландского производства, то, что европейцы умеют снимать жестко и интересно - мы знаем со времен «Добермана» и «Тьмы».

Чернобыль / Chernobyl

Премьера – 6 мая 2019 (в Украине – 7.05.2019), HBO

Канал HBO – это не только «Игра престолов», «Большая маленькая ложь» или «Барри». Гигант американского телевидения может позволить себе не только развлекать, но и рассказывать тяжелые истории. После того как тему аварии на ЧАЭС обсосали в Голливуде со всех сторон в фильмах ужасов и боевиках, пришло время рассказать о Чернобыле в реалистичных тонах.

Чернобыль 2019 - смотрите онлайн трейлер сериала:

В центре повествования мини-сериала HBO – трагическая история академика Валерия Легасова (его играет великолепный Джаред Харрис), который пытался разобраться в причинах аварии, но сам стал жертвой системы беспощадного "Совка" (простите за спойлер, но эту историю должны все знать со школы).

Также в проекте снимались другие звезды первой величины – Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон.

Авторы сериала провели большую работу – проект готовился 5 лет, за это время они изучили огромный массив литературы и хроники, копались в архивах, общались с экспертами и многочисленными свидетелями трагедии.

Уже по трейлеру понятно, что фильм – тяжелый, но посмотреть его нужно. И нам, и на Западе.

Положение в стране / State of the Union

Премьера – 5 мая 2019 (в Украине – 06.05.2019), SundanceTV

Великолепный подарок для фанатов «Хорас и Пит». Действие здесь также проходит в пабе, но только не нью-йоркском, а лондонском. Главные герои – семейная пара в исполнении Криса О'Дауда и Розамунд Пайк, которые обсуждают все подряд перед визитом к психотерапевту. Ответственный за это все – Ник Хорнби – признанный светоч британского юмора, автор трогательных романов «Мой мальчик», High Fidelity и «Футбольная горячка», ну и сценарист «Бруклина» и «Дикой». 10 серий по 10 минут каждая обещают быть очень смешными и по-британски ироничными. Ждем.

Общество / The Society

Премьера – 10 мая 2019 (в Украине – 11.05.2019), Netflix

«Повелитель мух» Голдинга в гостях у «Праздника непослушания» Сергея Михалкова – такова сюжетная канва еще одного шоу от Netflix. Городишко Нью-Хэм по какой-то причине покинули все взрослые, а подростки остались предоставлены себе и теперь вынуждены стоить свое – новое – общество.

Общество 2019 - смотрите трейлер сериала онлайн:

Какими жестокими бывают подростки, мы знаем по «13 причин моей ненависти» и «Острым предметам». «Общество» доводит ситуацию до абсурдного предела (но это еще не «Дети кукурузы» и «Королевская битва»), а нам предстоит наблюдать за всем этим.

Лучшие из Лос-Анджелеса / L.A.'s Finest

Премьера – 13 мая 2019 (в Украине – 14.05.2019), Spectrum Originals

Наш любимый боевик Плохие парни с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом был слишком хорош, чтобы: а) не стать сериалом и б) не стать модной нынче женской адаптацией. Да, следом за «Такси», «Охотниками за приведениями», «Друзьями Оушна» и еще много чем очередь пришла за Bad Boys Майлка Бэя.

Лучшие из Лос-Анджелеса 2019 - смотрите онлайн трейлер сериала:

В фем-версии главные роли сыграют сексапильная, но не очень талантливая актриса Джессика Альба и Габриэль Юнион – второстепенная героиня сиквела и жена легенда НБА Дуэйна Уэйда. Первый сезон будет состоять из 14 серий. Трейлер нам обещает добротные драки, богатую жизнь, иронию, а также объективацию главных героинь (если вы понимаете, о чем мы), ну, и конечно, отсылки к оригинальным фильма – крутом первому и никакому второму.

Уловка 22 / Catch 22

Премьера – 17 мая 2019 (в Украине – 18.05.2019), Hulu

Этого сериала ждали очень долго и очень боялись, что культовая книга будет испорчена экранизацией, как же было много раз. Тем не менее, наличие в проекте Джорджа Клуни, знающего толк в классике, обнадеживает. Клуни не только сыграет, но также выступит в качестве режиссера нескольких эпизодов и продюсера шоу.

Уловка 22 - смотрите онлайн трейлер сериала:

Главного героя – военного летчика времен Второй мировой – капитана Йоссариана, пытающегося увильнуть от военной службы с помощью различных уловок, в том числе – симуляции безумия, но попавшегося на крючок самой парадоксальной – 22-й уловки, которая гласит, что человек, пытающийся избежать войны, не может быть слабоумным, играет Кристофер Эббот.

Также на борту – Хью Лори (он был чудо как хорош в еще одном антивоенном сериале – «Черная гадюка») и Кайл Чандлер. Ориентиром будет не только бестеселлер Джозефа Хеллера, но и экранизация 1970 года Майка Никколса с Орсоном Уэллсом, Мартином Шином и Аланом Аркиным.

Что/Если What/If

Премьера – 24 мая 2019 (в Украине – 25.05.2019), Netflix

Следом за Николь Кидман, Риз Уизерспун, Эми Адамс, Джулией Робертс и другими кинодивами на ТВ мигрирует еще одна актриса с именем – оскароносная Рене Зеллвегер.

Что/Если 2019 - смотрите трейлер онлайн:

Солировать Рене предстоит в триллере. Она играет Анну – властную даму из высшего света, которая любит играть людьми. Особенно – бедными, но верящими в любовь молодоженами. Судя по трейлеру, нас ждет нечто в стиле «Игры» Дэвида Финчера, но в гламурном антураже, которым позавидовали не только создатели «50 оттенков», но и сам Том Форд.

Болотная тварь / Swamp Thing

Премьера – 31 мая 2019 (в Украине – 01.06.2019), DC Universe

В самом конце мая нас ждет одна из самых громких премьер – долгожданная экранизация комикса-ужастика из вселенной DC. Этот проект – плод парадокса, согласно которому сериалы у DC выходят годными, а полнометражные фильмы - унылыми

Болотная тварь 2019 - смотрите трейлер сериала:

За адаптацию комикса отвечали сценаристы «Сорвиголовы» и режиссер первой «Пилы», а потому все мрачно, абсолютно готично и годно. За 13 серий (по другой информации, серий будет всего 10) нам обещают рассказать историю ученого-неудачника, который в результате эксперимента, который традиционно вышел из-под контроля, превращается в монстра – смертоносную растительную массу. Ту самую «Болотную тварь», которая будет вершить собственное правосудие в целях защиты родного луизианского болота.

Благие знамения / Good Omens

Премьера – 31 мая 2019 (в Украине – 01.06.2019)

Ироническое отношение к сверхъестественному, запущенное когда-то «Догмой» и «Константином», уже который год стрижет капусту на ТВ. Новой попыткой стать вашим любимым чернушным сериалом про нечисть и божественные силы предпримет «Благие знамения», которые у нас почему-то переназваны в «Благие намерения».

Это историю ангела Азирафеля и демона Кроули, которые берут на перевоспитание малыша-антихриста, с благими намерениями, то есть – ради отсрочки Конца света, рассказали наши блестящие современники – Терри Пратчетт и Нил Гейман (еще и автор "Люцифера" и «Американских богов). Роман стал культовым и его даже пытался экранизировать сам Терри Гиллиам, но не справился. Меч, выпавший из рук метра, подхватили Amazon и BBC.

Главных героев сыграют Дэвид Теннант и Майкл Шин, также в сериале радуют глаз Джон Хэм (архангел Гавриил), Дерек Джекоби (глас божий) и, собственно, бог – в исполнении Френсис МакДорманд. Шоу уже продлено на второй сезон, а значит, создатели как никогда уверены в себе.

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Кроме того, в мае 2019 возвращаются новые сезоны уже полюбившихся сериалов. Среди них (дата премьеры – по американскому времени, в Украине – на день позже, из-за разницы в часовых поясах):

Сотня / The 100 - 6 сезон, с 01.05.2019

Я - Зомби / IZombie - 5 сезон, c 03.05.2019

Люцифер / Lucifer - 4 сезон, с 08.05.2019 на Netflix

Люцифер - смотрите трейлер 4 сезона онлайн:

Подлый Пит / Sneaky Pete, - 3 сезон, с 10.05.2019 на Amazon

Подлый Пит - смотрите трейлер 3 сезона онлайн:

По волчьим законам / Animal Kingdom - 4 сезон, с 29.05.2019

Частные сыщики / Private Eyes - 3 сезон, с 30.05.2019