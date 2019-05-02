Рассказ Служанки 3 сезон: дата выхода, график серий и сюжет

16:55 02 мая,

Рассказ Служанки 3 сезон: дата выхода новых серий

Создатели назвали дату выхода продолжения сериала "Рассказ Служанки" в 2019 году. Как будут разворачиваться события в республике Гилеад, что будет с главными героями, когда будут выходить новые серии - читайте на Без Табу.

3 сезон сериала "Рассказ Служанки" выходит на экраны 5 июня 2019 года. Хотя сразу после выхода второго сезона сериала было обещано продолжение антиутопии, с датой выхода шоураннеры определились только сейчас.

Чем закончился 2 сезон?

Второй сезон не был прямым продолжением "Рассказа служанки", а его приквелом, рассказывающем предисторию героев. Для него не использовали романы Маргарет Этвуд, писательница только консультировала сценаристов и режиссеров. Так что, 2 сезон заканчивается событиями незадолго до начала 1 сезона.

Рассказ служанки 2019 - смотрите трейлер 3 сезона онлайн:

Список актеров 3 сезона

Элизабет Мосс, Джозеф Файнс, Самира Уайли, Ивонна Страховски, Алексис Бледел, О.Т. Фагбенли, Макс Мингелла, Аманда Бругел, Эвер Каррадайн, Эди Инксеттер и др. В конце 2 сезона Эмили напала на тетю Лидию с ножом, и мы так и не узнали о ее судьбе, но шоураннер сериала Брюс Миллер подтвердил, что Энн Довн, играющая Лидию, осталась живой.

Брэдли Уитфорд также вернется в 3 сезоне в роли командующего Лоуренса, после того, как он помог Эмили сбежать.

Рассказ Служанки 3 сезон: дата выхода и расписание серий / Getty Images

График выхода и названия серий

3 сезон сериала "Рассказ Служанки" выходит в 5 июня 2019. В этот день на Hulu выйдут сразу три серии. А завершится 3 сезон 14 августа 2019.

1X3 - Unwknown - 5 июня 2019

2X3 - Unwknown - 5 июня 2019

3X3 - Unwknown - 5 июня 2019

4X3 - Unwknown - 12 июня 2019

5X3 - Unwknown - 19 июня 2019

6X3 - Unwknown - 26 июня 2019

7X3 - Unwknown - 3 июля 2019

8X3 - Unwknown - 10 июля 2019

9X3 - Unwknown - 17 июля 2019

10X3 Unwknown - 24 июля 2019

11X3 Unwknown - 31 июля 2019

12X3 Unwknown - 7 августа 2019

13X3 Unwknown - 14 августа 2019

Сюжет 3 сезона

Третий сезон снова будет сниматься по произведениям Этвуд (что логично), но в этот раз неизвестно, какой поворот примут события, и о чем будет сезон. Шоураннер воодушевлен успехами постапокалиптического "Рассказа Служанки" и обещает целых 10 сезонов сериала, но дальнейшая история Гилеада и Эмили скорее будет зависеть от Маргарет Этвуд.

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