Тьма - дата выхода 2 сезона страшного сериала

17:35 28 апреля,

Тьма сгустится 21 июня 2019

Стала известна дата выхода ворого сезона европейского хита Netflix - немецкого фантастического сериала Тьма.

Первый сезон "Тьмы" появился из ниоткуда 1 декабря 2017 года и сразу же стал событием мирового масштаба, параллельно вернув на карту развлекательного кино Германию.

Парни из Netflix быстро смекнули, что попали на золотую жилу и оперативно объявили о продолжении, тем более, что сам финал первого сезона об это буквально кричал.

Ждать продолжения пришлось достаточно долго, однако авторы шоу обещают, что ожидание того стоило.

Итак, все 10 эпизодов второгр сезона станут доступны на Netflix 21 июня 2019 года. В общем - совсем скоро.

Ну, а пока авторы сериала выкатили короткий трейлер, который показывает, что отсылки к будущему (спойлер - не светлому) не были простыми заигрываниями со зрителями. Нас ждут полноценное путешествие в постапокалиптическое будущее, где все плохо, но благодаря сопротивлению есть шанс все исправить.

Тьма 2019 - смотрите трейлер 2 сезона онлайн:

Судя по трейлеру, нас ожидает еще больше перемещений во времени, старые герои никуда не денутся, зато станет понятна мотивация злых сил во главе с Ноа.

Над вторым сезоном «Тьмы» работали те же люди, что и над первым: швейцарцы Баран бо Одар и Янтье Фризе. Актерский состав также - с нами. В общем, все условия созданы.