Сериал Кріпосна: Начались съемки 3 сезона

Кріпосна 3 сезона - премьера в 2021 году / СТБ

Телеканал СТБ и FILM.UA Group приступили к съемкам третьего сезона масштабной костюмированной драмы Крепостная / Кріпосна. Премьера 3 сезона ожидается в 2021 году.

В Киеве стартовали съемки третьго сезона главного сериального хита - исторической драмы "Кріпосна".

В продолжении сериала зрители узнают, какие еще испытания судьба уготовила для Кати Вербицкой, остался ли жив Андрей Жадан, как сложится жизнь уже знакомых героев: Петра Червинского и Ларисы, Натали и Николая Дорошенко, кузнеца Назара и Орыси, кухарки Павлины, строптивой Гали, жестокого Якова и других. А также увидят новых, не менее ярких персонажей, на роли которых «Крепостная» проводила всеукраинский кастинг.

Съемочная группа шоу / СТБ

«Новый сезон будет драматичным, на острие эмоций и с максимальным количеством непредсказуемых поворотов. Зрителей ждут истории любви, расследования, социального падения и поиски ответа на вопрос “Кто я?”. Женщины докажут, что никто не вправе запретить им быть счастливыми, они будут отчаянно бороться за свой выбор вопреки давлению общества и семьи. Рекомендую сразу же обратить внимание на семейную пару из высшего киевского общества ― Евгения и Рогнеду Безусов (они сыграют в судьбе Кати немаловажную роль), а также на харизматичного киевского бизнесмена Карпа Малеванного, который попробует завоевать сердце неприступной Павлины», — рассказала шоураннер сериала Тала Пристаецкая.

Сергей Стрельников - новая звезда сериала / Крепостная 3

Комментируя главный вопрос фанатов «Крепостной» - жив ли Жадан, Тала Пристаецкая отмечает, что в 3 сезоне будет достаточно харизматичных мужчин, в которых захочется влюбиться. И одного из них сыграет звезда украинского кино Сергей Стрельников. Также в истории Кати Вербицкой появится звезда сериала «Спіймати Кайдаша» и боевика "Киборги" Виктор Жданов.

«Успех первых сезонов “Крепостной” ставит перед нами непростую производственную задачу: не разочаровать ожидания искушенного зрителя. Мы работаем над тем, чтобы снова удивить поклонников проекта. Держать марку непросто, еще сложнее соответствовать исторической правде в художественной истории. Для съемок на натуре мы выбрали самые красивые из уцелевших мест, соответствующих духу проекта во всех отношениях. А в павильонах FILM.UA художественная группа уже строит декорации интерьеров второй половины ХІХ века, которые полностью передадут атмосферу и быт той эпохи: усадьбы, балы, города, трактиры и лавки», ― рассказывает Андрей Ризванюк, исполнительный продюсер FILM.UA Group и проекта «Крепостная».

Олеся Жураковская и Виктор Жданов в своих образах / Крепостная 3

В третьем сезоне «Крепостной» снимаются: Станислав Боклан, Наталка Денисенко, Анна Сагайдачная, Марк Дробот, Тарас Цымбалюк, Олеся Жураковская, Виктор Жданов, Максим Радугин, Сергей Стрельников, Софья Присс, Федор Лавров, Алина Коваленко и другие.