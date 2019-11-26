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Сенцову вручили премию Сахарова – ФОТО, ВИДЕО

Вчера, 21:00
Сенцову вручили премию Сахарова – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Сенцову вручили премию Сахарова – ФОТО, ВИДЕО

Во вторник, 26 ноября, в Страсбурге (Франция) украинскому режиссеру Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". Церемония состоялась в здании Европарламента.

Cенцов пожмет руку Путину. Но есть условие - ВИДЕО

Об этом сообщает "Укринформ".

Заслуженную награду экс-узнику Кремля лично вручил президент Европарламента Дэвид Сассоли.

"Я поздравляю украинского режиссера, писателя, которому в 2018 году присудили премию Андрея Сахарова ... За свое мужество он заплатил очень большую цену", - заявил политик, передавая премию режиссеру.

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В свою очередь Олег Сенцов произнес спич с призывом не забывать об оставшихся в России украинских пленных.

"Каждый раз, когда кто-то из вас будет думать о том, чтобы протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните про каждого из 13 тысяч погибших в Украине. О тех сотнях парней, которые все еще находятся в тюрьмах, которых могут пытать в этот самый момент, о крымских татарах, которые сейчас могут быть арестованы прямо в этот момент, а в их домах могут происходить обыски, а семьи и дети останутся без отцов. Про тех ребят, которые сейчас находятся в окопах, рискуют своими жизнями за нашу и вашу свободу. Не забывайте про них пожалуйста. Слава Украине!", - заявил Сенцов.

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Напомним, что на данный момент Украина и РФ ведут переговоры по новому обмену заключенных лиц. По данным официальных источников, речь идет о возвращении сотни украинцев.

Каких именно – пока никто не уточняет, т.к. списки окончательно не составлены.

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Олег Сенцов Европарламент Франция Новости Украина
Укринформ
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