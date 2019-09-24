Cенцов пожмет руку Путину. Но есть условие - ВИДЕО

Cенцов пожмет руку Путину. Но есть условие

Украинский режиссер Олег Сенцов готов подать руку президенту России Владимиру Путину. Но есть условие.

Об этом экс-узник Кремля рассказал "Радио Крым. Реалии".

"Если будет нужно, я и Путину пожму руку. Если за каждое рукопожатие будет освобожден один человек", - заявил Олег Сенцов.

И добавил, что против самих россиян он ничего не имеет.

"Я не борюсь с Россией - я борюсь с путинским режимом. Это не одно и то же, не нужно эти вещи путать... Под борьбой я понимаю противодействие путинскому режиму, который хочет, как и раньше, поработить Украину. Это прекращение войны на Донбассе, возвращении наших пленных, возвращения Крыма. Это вещи, за которые должен бороться любой украинец", - подчеркнул режиссер.

Напомним, что на данный момент Украина и РФ ведут переговоры по новому обмену заключенных лиц. По данным официальных источников, речь идет о возвращении сотни украинцев. Каких именно – пока никто не уточняет, т.к. списки окончательно не составлены.