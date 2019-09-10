Сенцова в политику?: режиссер дал ответ

Сенцова в политику: режиссер дал ответ

Украинский режиссер Олег Сенцов определился со своим будущим на ближайшее время. Неужели он пойдет в политику?

Как оказалось нет. Пока что.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Александром Кольченко.

"Политики со мной никакие не связывались (относительно вступления в партию – прим. ред.) на протяжении 5 лет, и я им очень за это благодарен. Политических моментов не обсуждали. Касаемо моей жизни, возможно, политической – для меня самого этот вопрос остаётся открытым. Я сам для себя не то чтобы не решил, но вопрос еще открыт", - заявил экс-узник Кремля и подчеркнул, что всегда будет работать на благо своего народа.

Олег Сенцов и Александр Кольченко дают интервью

"Конечно так получилось, что я человек не публичный сам по себе, а более закрытый, но так получилось, что жизнь тебя так вывела, я чувствую определенную ответственность за это перед своим народом и своей страной, и поэтому буду делать все что в моих силах для своей страны", - заявил Сенцов.

Отметим, что привлечение Сенцова к той или иной партии предоставит последней дополнительный инструмент для собственной пропаганды. А вот к кому может присоединится режиссер – уже совершенно другой вопрос.

Напомним, Сенцову и Кольченко дали жилье. Но есть нюанс.