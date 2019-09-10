Владимир Зеленский Кріпосна 2 Олег Сенцов война на Донбассе

Сенцова в политику?: режиссер дал ответ

15:30
Сенцова в политику: режиссер дал ответ - фото 1
Сенцова в политику: режиссер дал ответ

Украинский режиссер Олег Сенцов определился со своим будущим на ближайшее время. Неужели он пойдет в политику?

Сенцов пошел в магазин, но случилось непредвиденное – яркие ФОТО

Как оказалось нет. Пока что.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Александром Кольченко.

"Политики со мной никакие не связывались (относительно вступления в партию – прим. ред.) на протяжении 5 лет, и я им очень за это благодарен. Политических моментов не обсуждали. Касаемо моей жизни, возможно, политической – для меня самого этот вопрос остаётся открытым. Я сам для себя не то чтобы не решил, но вопрос еще открыт", - заявил экс-узник Кремля и подчеркнул, что всегда будет работать на благо своего народа.

Сенцова в политику?: режиссер дал ответ - фото 187423

Олег Сенцов и Александр Кольченко дают интервью

"Конечно так получилось, что я человек не публичный сам по себе, а более закрытый, но так получилось, что жизнь тебя так вывела, я чувствую определенную ответственность за это перед своим народом и своей страной, и поэтому буду делать все что в моих силах для своей страны", - заявил Сенцов.

Отметим, что привлечение Сенцова к той или иной партии предоставит последней дополнительный инструмент для собственной пропаганды. А вот к кому может присоединится режиссер – уже совершенно другой вопрос.

Напомним, Сенцову и Кольченко дали жилье. Но есть нюанс.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Олег Сенцов Александр Кольченко СМИ Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Александр Ковалев - первый кнопкодав новой Рады - фото 1
В новой Верховной Раде нашли первую паршивую овцу
16:55
Новый обмен пленными: Денисова назвала дату - фото 1
Новый обмен пленными: Денисова назвала дату
13:30
Рада приняла "импичмент Зеленского". Раскрыты детали - фото 1
Рада приняла "импичмент Зеленского". Как уволить президента?
11:33
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пеннивайз живее всех живых - фото 1
Оно 2: Ваш любимый Клоун вернулся
08 сентября, 16:30
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Список участников и кто покинул шоу
08 сентября, 12:55
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Загрузка...