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Сенцову и Кольченко дали жилье. Но есть нюанс

08:51
Сенцову и Кольченко дали жилье. Но есть нюанс - фото 1
Сенцову и Кольченко дали жилье. Но есть нюанс

Экс-узникам Кремля Олегу Сенцову и Александру Кольченку дали жилье. Но временное.

Узники Кремля вернулись домой: РЕАКЦИЯ СЕТИ

Об этом в интервью BBC рассказала омбудсмен Украины Людмила Денисова.

"Вот сейчас они в больнице, мы организовали временное жилье и для Олега (Сенцова – прим. ред), и для Кольченко. Касательно постоянного жилья - мы будем решать, президент уже поставил соответствующее задание, ведь безусловно, им возвращаться туда (в Крым - прим.ред.) нельзя", - отметила чиновница и добавила следующее:

"У Олега Сенцова есть мама, дети, которые тоже хотят быть со своим отцом. И мы вчера этот вопрос обсудили с господином Олегом, будем его решать".

Для справки

ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 г., впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 г. украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

7 сентября 2019 г. в результате украинско-российского обмена в формате "35 на 35" узник Кремля вернулся на Родину.

Напомним, возвращение пленных домой: как это было (ФОТО, ВИДЕО).

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Александр Кольченко Олег Сенцов Новости Украина
BBC Ukraine
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