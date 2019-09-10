Сенцов пошел в магазин, но случилось непредвиденное – яркие ФОТО

Сенцов пошел в магазин, но случилось непредвиденное – яркие ФОТО

После феерического освобождения, украинский режиссер Олег Сенцов начал потихоньку возвращаться к нормальной жизни: интервью, новоселье, шопинг.... Правда, с последним возникли проблемы и вот почему.

Об этом сообщает фб-группа магазина "Все. Свои".

"Команда "Все. Свои Магазин" - счастлива. Олег (Сенцов - прим. ред.) пришел к нам, чтобы навсегда снять тюремную одежду и купить новую. Украинскую. Для свободных людей. Но из-за множества просьб персонала магазина, наших гостей и просто прохожих вместе сфотографироваться, (он - прим. ред.) так ничего и не успел выбрать", - заявили работники торговой точки и тут же подчеркнули, как сильно ждут его у себя в гостях.

"Олег, "Все. Свои" ждут Вас! Подберем лучшее! Слава Украине!", - с энтузиазмом заявили "свои".

Для справки

ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 г., впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 г. украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

7 сентября 2019 г. в результате украинско-российского обмена в формате "35 на 35" узник Кремля вернулся на Родину.

Напомним, возвращение пленных домой: как это было (ФОТО, ВИДЕО).