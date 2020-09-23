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Сенат США определился с кандидатурой посла в Украине

12:40
Кит Дейтон уже работал в Украине - фото 1
Кит Дейтон уже работал в Украине

Вот уже больше года, как Штаты не имеют своего дипломатического представителя в нашей стране, назначить нового Вашингтону мешают регулярные связанные с Украиной зашквары.

В Белом доме планировали определиться с послом США в Украине сразу после установления контактов с администрацией Зеленского.

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Впрочем, на Банковой долгое время не могли полноценно найти общий язык с представителями Штатов, а после - прогремел скандал, связанный с совершенно не дипломатичными переговорами между президентами, из-за чего к Дональду Трампу применили процедуру импичмента.

Чуть позже Украину и США охватил новый скандал, связанный с вмешательством в предстоящие выборы президента со стороны российских спецслужб. Нардеп Андрей Деркач презентовал миру пленки с якобы переговорами Джо Байдена и Петра Порошенко, в подлинность которого тут же поверили все ненавистники экс-главы государства. И хотя в США официально назвали переговоры фейком, а Деркача даже включили в санкционный список страны, на отношениях между Вашингтоном и Киевом очередной скандал сказался не очень уж хорошо.

И только спустя несколько месяцев процедура выбора посла США сдвинулась с мертвой точки. В среду, 23 июля, стало известно о том, что в ближайшее время Сенат утвердит кандидатуру на этот пост генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона.

Назначение бывшего военного поддержали представители комитета Сената по иностранным делам.

- Я рад, что Комитет сегодня утром принял пятнадцать кандидатов. Мне особенно приятно отправить номинации для утверждения кандидатов на должности послов Японии и Украины на голосование Сената в полном составе. Эти должности играют жизненно важную роль в формировании внешней политики США, - подчеркнул глава комитета по иностранным делам Джим Риш после голосования.

Сам же Дейтон уже после своей отставки работал в Украине. Он прилетал в Киев в качестве стратегического советника от США и сотрудничал с министерством обороны страны во времена Петра Порошенко.

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