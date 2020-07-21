Владимир Зеленский Карантин в Украине война на Донбассе Досье

Зеленский отправил Пристайко в Великобританию

Вчера, 08:00
Пристайко стал послом Украины в Великобритании - фото 1
Пристайко стал послом Украины в Великобритании

Экс-министр иностранных дел при правительстве Гончарука и занимавший пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Дениса Шмыгаля Вадим Пристайко улетит в командировку в Лондон.

Об этом свидетельствует указ президента Владимира Зеленского, опубликованного на официальном сайте главы государства.

Пристайко заявил о желании пересмотреть Соглашение об ассоциации

Документ под № 287/2020 был подписан гарантом вечером в понедельник, 20 июля.

Другим указом лидер Зе команды освободил посла Великобритании Наталью Галибаренко с должности. Она пробыла в командировке с августа 2015-го.

"Назначить Вадима Пристайко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - сказано в указе президента.

Зеленский отправил Пристайко в Великобританию - фото 202985

Кроме того, Зеленский провел и другие рокировки в дипломатическом корпусе государства. Так, со вчерашнего дня представитель нашей страны в США Владимир Ельченко по совместительству занимает еще и пост посла в Антигуа и Барбуда, а также на Ямайке.

Как известно, нардепы от "Слуг народа" сняли пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины во время заседания ВР 4 июня. Его преемником стала Ольга Стефанишина.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Великобритания Вадим Пристайко Владимир Зеленский дипломатические отношения посол Новости
Без Табу
Другое на тему
В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан - ФОТО, ВИДЕО - фото 1
В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан - ФОТО, ВИДЕО
Вчера, 22:03
Зеленский поговорил с террористом из Луцка – СМИ - фото 1
Зеленский пошел на уступки террориста – СМИ
Вчера, 21:25
Луцкий террорист освободил первых заложников - ВИДЕО - фото 1
Луцкий террорист освободил первых заложников - ВИДЕО
Вчера, 21:07
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30