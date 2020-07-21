Зеленский отправил Пристайко в Великобританию

Пристайко стал послом Украины в Великобритании

Экс-министр иностранных дел при правительстве Гончарука и занимавший пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Дениса Шмыгаля Вадим Пристайко улетит в командировку в Лондон.

Об этом свидетельствует указ президента Владимира Зеленского, опубликованного на официальном сайте главы государства.

Документ под № 287/2020 был подписан гарантом вечером в понедельник, 20 июля.

Другим указом лидер Зе команды освободил посла Великобритании Наталью Галибаренко с должности. Она пробыла в командировке с августа 2015-го.

"Назначить Вадима Пристайко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - сказано в указе президента.

Кроме того, Зеленский провел и другие рокировки в дипломатическом корпусе государства. Так, со вчерашнего дня представитель нашей страны в США Владимир Ельченко по совместительству занимает еще и пост посла в Антигуа и Барбуда, а также на Ямайке.

Как известно, нардепы от "Слуг народа" сняли пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины во время заседания ВР 4 июня. Его преемником стала Ольга Стефанишина.