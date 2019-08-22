Сделали это вместе: в "Слуге народа" обвинили украинцев в провале международной политики

"Слуги народа" обвиняют в победах России украинскую общественность

В президентской партии видят в том, как очевидна стала потеря нашей страной субъектности в международном поле, вину общественности и "попередников".

Стремительное возвращение России в ПАСЕ, разговоры о приглашении Путина в G8, а также всевозможные попытки снять санкции, забыть о захвате Крыма и развязанной войне на Донбассе, как утверждает нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, не являются неожиданными.

По словам политика, международная обстановка для Украины складывается "не самым лучшим образом", а поясняет она это вообще нелогично.

Оказывается, все дело не в отсутствии четкой позиции у новой власти и не в многоходовочках Путина с оплатой лоббистов по всему миру, а в "информационной повестке Украины", и в украинском обществе, которое "не обращало внимание на внешние вызовы". Мол, все мы президенты, все и виноваты.

- Нет такого понятия, как друзья, сестры, братья, если мы говорим про политику, про международные отношения, дипломатию и главное про интересы тех или иных государств. И мы видим сегодня результат – Россию вернули в ПАСЕ, Путин встречается в загородной летней резиденции с Макроном, Макрон едва из штанов не выпрыгивает, пытаясь объяснить, как глубоко европеизирована Россия. Осталось совсем мало – решить вопрос с Украиной, а остальное уже как-то будет, - заявила Верещук. - Просто украинская информационная повестка формировалась последние годы таким образом, что необходимо срочно оценить ту реальность, в которой оказалась страна. Мы даже не говорили о том, что Лавров почти год ездил по всем государствам-членам ПАСЕ, уговаривая и убеждая голосовать за возвращение России. Мы не говорили о тех дипломатические шагах, которые Россия постоянно делала, было ли это давление или шантаж. Мы только обвиняли Россию и не хотели замечать, как европейские партнеры часто говорили о невозможности держать санкционную политику.

Только вот раньше о попытках Путина вернуть делегацию в ПАСЕ говорили постоянно, а также сдерживали мощнейшее пророссийское лобби. Точно так же представителям Украины удавалось достичь и сдерживания русских, в том числе и с помощью сохранения ограничительных экономических мер. Теперь же на международной арене наши политики либо ничего не показывают, игнорируя проблемы, либо говорят о том, что "Путин утратил контроль над боевиками" и требуют перемирия вместо безусловного разоружения и выхода с нашей территории российских военных.