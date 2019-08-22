Украина закончила разминирование у моста в Станице Луганской, а террористы - нет

Русские не разминировали территорию у моста в Станице Луганской

После одностороннего отведения сил и средств ООС в Станице Луганской, сорванного оккупантами перемирия и несоблюдения договоренностей даже на этом участке, украинская сторона продолжает расслабленно подыгрывать оккупантам.

Без каких-либо гарантий безопасности саперов и мирных жителей, под свист и улюлюканье со стороны террористов, украинские специалисты сняли все ограничивающие свободный проход по территории у моста мины.

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

При этом, как утверждает дипломат, "боевики "ЛНР" также разминировали территорию", хотя это неправда - путинские наемники лишь для красоты походили со щупами со своей стороны моста.

- Участники ТКГ согласовали шаги по подготовке к ремонту моста в Станице Луганской. В частности, стороны уже завтра обменяются через меня письменными сообщениями об окончании разминирования и о готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений. Кстати, я только что получил эти сообщения от украинской стороны, - заявил Сайдик вечером в среду, 21 августа.

И все бы ничего, только фортификации оккупанты должны были снести синхронно с нашими военными, но даже это не было сделано, а наши представители в Минске, судя по всему, молча соглашались с утверждениями боевиков о том, что они "придерживаются договоренностей".

Напомним, 3 июня президент назначил Леонида Кучму лидером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. И первое же заседание под его предводительством с новым главой государства закончилось скандалом. В Минск экс-президент привез с собой "дорожную карту от Зеленского", в которой значились предложения снять экономическую блокаду с "ДНР" и "ЛНР", а также запретить военнослужащим ВСУ стрелять даже в случае провокаций оккупантов.