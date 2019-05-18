"Сделаем вместе": Зеленский пригласил ВСЕХ на инаугурацию

Зеленский пригласил ВСЕХ на свою инаугурацию

Избранный президент Владимир Зеленский пригласил всех на свою инаугурацию.

Соответствующий пост политик написал в Facebook.

Рада приняла решение о дате инаугурации Зеленского

https://beztabu.net/novosti_t4952ующий пост политик написал в Facebook.

"Дорогие украинцы! Я очень хотел бы принести президентскую присягу перед вами, глядя народу в глаза. Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады, перед депутатами", - начал с грустного Зеленский и тут же нашел выход.

"Я приглашаю всех желающих утром 20 мая в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную Раду. Там же на больших экранах вы сможете увидеть мою клятву. Буду чувствовать, что вы рядом. Сделаем это вместе!".

Напомним, в штабе Зе остались крайне недовольны решением Верховной Рады назначить официальную церемонию принесения присяги новым президентом на 20 мая. Говорят, мол, парламентарии "поиздевались над народом".

Именно так прокомментировал решение по инаугурации советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.