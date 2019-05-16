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У Зеленского недовольны датой инаугурации

Вчера, 14:00
Разумков считает инаугурацию 20 мая "издевательством" - фото 1
Разумков считает инаугурацию 20 мая "издевательством"

В штабе Зе остались крайне недовольны решением Верховной Рады назначить официальную церемонию принесения присяги новым президентом на 20 мая. Говорят, мол, парламентарии "поиздевались над народом".

Именно так прокомментировал решение по инаугурации советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

Рада приняла решение о дате инаугурации Зеленского

При этом один из лидеров штаба Зе начисто забыл, что 19 мая, когда их команда решила устроить веселье с сюрпризом, является траурным днем по случаю памяти жертв политических репрессий.

- Назначением инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая часть народных депутатов решила насолить украинскому народу, который ждет скорейшего вступления в должность нового президента, а также создала проблемы для прибытия иностранных гостей и международных делегаций, - отметил советник Зеленского.

Кроме того, Разумков акцентировал внимание еще и на том, что инаугурация не в выходные приведет к серьезным пробкам в Киеве. Впрочем, по дорогам столицы в принципе лучше не кататься в утреннее и вечернее время, поскольку пробки даже в выходные зачастую достигают отметки в 9-10 баллов.

Сам же новоизбранный глава государства свою позицию по поводу принятого парламентариями решения не высказывал.

Напомним, сегодня Верховная Рада большинством голосов назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 10:00 понедельника, 20 мая.

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