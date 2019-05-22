"Сделаем их вместе": Зеленский в своей манере отреагировал на провал голосования в Раде

Зеленский зол на депутатов

Президент Украины, подсунувший Верховной Рады вместо предполагаемого закона о выборах в парламент с открытыми списками и отказом от мажоритарки закрытые списки и отсутствие снижения 5% барьера, возмущен действиями нардепов.

Сегодняшний демарш парламентариев, которые попросту отказались голосовать за нечто внесенное президентом без вердикта комиссии ВР, обсуждения инициативы и даже хотя бы поверхностного ознакомления с документом, вызвал у главы государства немалую злобу.

По крайней мере, именно с такими эмоциями президент накатал пост в Facebook, в котором обвинил в произошедшем "старых политиков, которые выбрали старую систему".

"Дорогие украинцы! Верховная Рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства. Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс удлинить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле. Так что? Сделаем их вместе? 21 июля!", - написал президент.

Напомним, во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Законность этого решения весьма гибридна, поскольку руководствовался верховный главнокомандующий длительным отсутствием в парламенте коалиции. И хотя таковой по факту действительно не было, юридически ее роспуск произошел только перед инаугурацией, когда об этом объявил Андрей Парубий. Так что Конституционный суд, если будет исходить из норм закона, должен стать на сторону нардепов, которые и решили обжаловать решение главы государства. Правда, никаких гарантий, что служители Фемиды будут трактовать нормы закона именно так, как в нем прописано, нет.

К слову, согласно последним соцопросам, на первом месте находится "Слуга народа" - 43,8%, серебро получает "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,5%, твердую бронзу - БПП ( 8,8%), "Батькивщина" Тимошенко набирает 7,3%, партия "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, а дальше … ВСЕ.