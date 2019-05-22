Рада провалила "избирательный" закон: что это значит

Рада провалила "избирательный" закон

В среду, 22 мая, Верховная Рада провалила изменения в избирательное законодательство Украины. Теперь досрочные парламентские выборы пройдут по старой, мажоритарной системе при 5-процентном барьере.

За день до этого, 21 мая, президент Владимир Зеленский во время совещания с главами парламентских фракций предложил ввести пропорциональную систему выборов и снизить проходной порог до 3 %

Однако депутаты провалили инициативу гаранта. На сегодняшнем заседании Рады за включение закона на повестку дня проголосовали лишь 92 депутата.

Остальные же слуги народа просто так сдаваться не собираются. Ранее спикер Андрей Парубий объявил о намерении пожаловаться КСУ на действия президента. Тот дескать нарушает закон.

"Очень тревожно, что указ Президента это не только неуважение Конституции, а заведение воюющей Украины в конституционный кризис. Я понимаю, что указ Президента, я как глава Верховной Рады Украины не могу остановить, как и не может остановить Верховная Рада Украины. Может только суд определить его соответствие Конституции", - заявил политик в Раде.

Однако, если же КСУ ничего не решит и выборы все же состоятся при 5-процентном барьере, то в парламент пройдут лишь несколько партий. Согласно последним соцопросам, на первом месте находится "Слуга народа" - 43,8%, серебро получает "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,5%, твердую бронзу - БПП ( 8,8%), "Батькивщина" Тимошенко набирает 7,3%, партия "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, а дальше … ВСЕ.