Лобода ярко отожгла на свадьбе сестры – ФОТО

Лобода ярко отожгла на свадьбе сестры – ФОТО

Намедни сестра Лободы Ксения отгуляла свою свадьбу. Украинская певица просто не могла не посетить такое торжество.

Фото с радостного мероприятия опубликовала сама невеста.

"Ну здравствуй новая жизнь. Спасибо мои любимые за прекрасный праздник", - написала девушка. А вот кто избранник молодой - неизвестно.

Зато известно, что на свадьбе была ее сестра Светлана с дочерью Евой.

"Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато", - написала певица.

Отметим, что в эти дни не одна лишь Светлана зажигала на свадьбе.

Так, намедни Святослава Вакарчука заметили на свадьбе гитариста "Океана Ельзы" Владимира Опсеницы.

Судя по всему церемония прошла 22-23 июня в Грузии. Снимки со свадьбы выложил сам музыкант в Instagram.

"Ну что, Влада все. Горд быть первым свидетелем", - написал под снимками политик.

А фото с церемонии смотрите здесь.