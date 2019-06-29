Лобода ярко отожгла на свадьбе сестры – ФОТО
Намедни сестра Лободы Ксения отгуляла свою свадьбу. Украинская певица просто не могла не посетить такое торжество.
Фото с радостного мероприятия опубликовала сама невеста.
"Ну здравствуй новая жизнь. Спасибо мои любимые за прекрасный праздник", - написала девушка. А вот кто избранник молодой - неизвестно.
Зато известно, что на свадьбе была ее сестра Светлана с дочерью Евой.
"Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато", - написала певица.
Отметим, что в эти дни не одна лишь Светлана зажигала на свадьбе.
Так, намедни Святослава Вакарчука заметили на свадьбе гитариста "Океана Ельзы" Владимира Опсеницы.
Судя по всему церемония прошла 22-23 июня в Грузии. Снимки со свадьбы выложил сам музыкант в Instagram.
"Ну что, Влада все. Горд быть первым свидетелем", - написал под снимками политик.
А фото с церемонии смотрите здесь.