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"Бджілка" Гросу круто отгуляла свадьбу– яркие ФОТО

12:31
"Бджілка" Гросу круто отгуляла свадьбу– - фото 1
"Бджілка" Гросу круто отгуляла свадьбу–

В воскресенье, 23 июня, Алина Гросу наконец-то отгуляла свою свадьбу.

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Торжество прошло в роскошном ресторане на территории Италии. На празднике певицы собралась немалая часть украинского бомонда: Павел Зибров, Ирины Билык, Виталий Козловский и пр. звезды.

'Бджілка' Гросу круто отгуляла свадьбу– яркие ФОТО - фото 183183

В ходе процессии молодая сменила несколько платьев.

Отметим, что церемония бракосочетания состоялась еще 1 июня, однако певица поделилась этой новостью лишь через неделю. На свой день рождения.

'Бджілка' Гросу круто отгуляла свадьбу– яркие ФОТО - фото 183184

"С днем рождения меня! Свой 24 год я встречаю уже замужней девушкой. Можно сказать, любимый принял меня в свою семью и подарил мне ее к моему дню рождения! Теперь я точно буду говорить, что мое сердце не свободно!!! В нем есть много-много любви..так как родных людей/членов семьи у меня стало в два раза больше", - заявила певица.

Напомним, продюсер Потап наконец-то расписался с Настей Каменских.

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Алина Гросу свадьба Ирина Билык Павел Зибров Виталий Козловский Италия Новости Украина
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