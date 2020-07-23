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СБУ задержала разведчика, которого боевики обвиняли в ликвидации Захарченко

08:00
Работавший за линией фронта разведчик был задержан СБУ - фото 1
Работавший за линией фронта разведчик был задержан СБУ

Защитника Украины Андрея Байдалу, который работал во благо Украины на вражеской территории, посадили в СИЗО по подозрению в незаконном обращении с оружием.

Об этом свидетельствует ответ Службы безопасности на запрос издания РБК-Украина, в котором сказано, что для бывшего сотрудника разведки уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Примечательно, что Байдалу российские оккупанты обвиняли в убийстве главаря "ДНР" Александра Захарченко.

"Следователи органов безопасности сообщили о подозрении граждаину Байдале в совершении преступления, описанного в части второй статьи 28 и части первой статьи 263 Уголовного кодекса Украины - "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц".

СБУ задержала разведчика, которого боевики обвиняли в ликвидации Захарченко - фото 203095

Подробности задержания и обысков у разведчиков министерства обороны в СБУ не рассказали, ссылаясь на запрет разглашать секретную информацию следствия.

В ответе на запрос СБУ подтвердила, что задержанный - Андрей Байдала. Позже в пресс-центре СБУ уточнили, что Байдала был сотрудником не СБУ, а "другого правоохранительного органа".

Напомним, лидера террористов "ДНР" Захарченко 31 августа 2018 убило взрывом в кафе "Сепар". Уже вскоре после его смерти был назначен его преемник - Дмитрий Трапезников, который успел засветиться делая фото с развороченным кафе, где умер Захарченко.

Россия пыталась повесить убийство на Украину и всячески угрожала, но СБУ предполагало, что это результат внутренних разборок. На это указывала очень быстрая "смена власти" в недореспублике и поведение Трапезникова.

Позже стало известно о бегстве соратника Захарченко Александра Тимофеева. В недореспублике его тут же обвинили в масштабных хищениях "бюджетных средств".

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РБК-Украина
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