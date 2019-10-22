Они сражались за богатства: список ликвидированных и сбежавших лидеров "ДНР" и "ЛНР"

Главари недореспублик долго не живут

Начиная с 2014-го года, когда русские только приступили к операции по захвату украинских территорий, лидеры террористов менялись с невероятной скоростью. Многие из них сбежали, были убиты в пьянках или боях. Остальных ждет та же участь.

Редакция Без Табу решила создать список почивших и утративших власть в недореспубликах лидеров, чтобы, так сказать, никто не забыл.

Начнем с самого короткого перечня - деятеля "Новороссии".

Олег Царев оказался настолько дебилом, что когда все самопровозглашались, решил возглавить не какую-то из "республик", а сразу целую "Новороссию". Он объявил себя спикером несуществующего парламента не состоявшегося квазиобразования и просчитался - кроме кусочков Донецкой и Луганской областей террористы ничего не захватили. Вот и получилось, что должность Царев стал первым и последним "чиновником" "Новороссии".

В "ДНР" лидеров уже куда больше.

Теряющий свою популярность в России недописатель Захар Прилепин решил вновь стать известным и хайпонуть на теме Донбаса в 2016-м году. Он отправился к российским террористам в качестве политрука с согласования командировки своими кураторами. Те посчитали, что неадекватный имперец отлично справится с задачей поддержания морального духа ватовоинов. Приехав в Донецк, ненавидящий Украину оккупант, показательно катался по передовой с оружием, но в боях не участвовал. Бухал с Захарченко и участвовал в разграблении захваченного города. Когда же его другана взорвали в кафе "Сепар", а в "республике" начался передел власти, Прилепин сбежал из "дыры". Правда, теперь он пытается казаться крутым и опасным, и рассказывает о том, как "лично убивал людей".

Павел Губарев - первый из самопровозглашенных. Назвал себя "народным губернатором", но не состоялся за неимением таковой должности в целом "государстве". Стал лишь номинальным символом "ДНР", но скурился окончательно. Брал Метро. За свои деяния премирован квартирой в Москве. Позже пытался вернуться в "большую политику". Был назначен "народным мэром", но успехов не достиг.

Роман Манекин - кремлевский пропагандист. Проводил время с главарями "ДНР" и был весьма почитаем, но выступал с резкой критикой других лидеров недореспублики типа Константина Долгова и Александра Кофмана. За это и был отправлен на подвал и нещадно избит. Сбежал и пытается срывать покровы с лживых руководителей недореспублики.

Роман Лягин - бывший "руководитель ЦИК "ДНР", а также "министр труда". Называл себя "чиновником" еще до проведения "референдума". Организовал подсчет голосов через 5 минут после завершения "народного волеизъявления.

Роберт Доня - идеолог "ДНР" из числа активистов "Русского блока". Тусовался с Губаревым до момента его задержания силовиками СБУ. После вывоза Пашка из Донецка в Киев объявил себя лидером "русской весны". Шатал заборы и захватывал админздания. После организации "референдума" стал не нужен кураторам и был забыт, хотя и называл себя советником какого-то там "министра".

Александр Кофман - бывший "министр иностранных дел" "ДНР". Называл себя так, не смотря на то, что это кресло занимала жена Губерева Екатерина. Ворвался на заседание "народного совета" (мужиков в масках и с дубинками) в захваченную ОГА, толкнул пламенную речь о том, что Губарев - герой, а его жена давно сбежала в Ростов, и попросил проголосовать за него как за "министра". В поддержку Кофмана подняли две дубинки и один щит, таким образом "депутаты" избрали нового "чиновника". Правовая коллизия (оч смешно звучит) заключалась в том, что "народный совет" избрал "министром" еще и некоего Александра Карамана. Получился серьезный неудобняк, который удалось замять по-пацански. "Должность" полноценно отошла Кофману в ноябре 2014-го. В "официальных документах" записали, что до назначения террорист занимал кресло "первого заместителя председателя парламента Новороссии". Чисто чтобы не обижать уважаемого человека.

В начале "русской весны" активно захватывал ОГА, собирал митингующих из Макеевки на деньги Партии Регионов. Подрабатывал выступлениями на свадьбах.

Александр Тимофеев (Ташкент) - один из трио руководителей недореспублики. Друг Захарченко и "министра внутренних дел" Алексея Дикого. Руководил "министерством доходов и сборов". Отвечал за распил российских средств и отжим бизнеса. После ликвидации Захарченко сбежал. Объявлен коррупционером с запретом въезда в "ДНР".

Игорь Гиркин-Стрелков - идеолог "Новороссии" и полководец. Захватывал Крым в составе сил спецназа и казаков, затем был переброшен в Славянск. Прослыл "героем", руководил обороной города и обстрелами мирного населения из САУ "Нона" и минометов. Зачищал неугодных под видом борьбы с "Правым сектором". Сбежал из Славянска в Донецк, где на короткое время был назначен "министром обороны". Конкуренции с другими промышлявшими на Донбассе бандами не выдержал, посему смотал удочки и сбежал с награбленным в Россию. Почитаем адептами "русского мира".

Игорь Безлер (Бес) - главарь ячейки террористов в Горловке. Впервые объявился во время захвата горотдела милиции. Объявил себя комендантом города и руководил обороной, попутно отжимая и грабя. Сбежал из "ДНР" после того, как понял, что участь лидеров террористов незавидна.

Александр Ходаковский - бывший командир донецкого отряда СБУ "Альфа". Во времена раскачивания Донбасса начал ходить по телеканалам с рассказами о необходимости сохранения мира. Вскоре оказался главарем батальона "Восток", члены которого отметились обстрелами Донецка из минометов. Воевал во время первого боя за аэропорт. В ходе тех событий расстрелял два КамАЗа с ранеными кадыровцами. Вступил в конфронтацию с Захарченко, думая, что сможет отобрать престол. Сбежал из "ДНР", поняв, что его скоро ликвидируют.

Арсений Павлов (Моторола) - прославленный боевик и мойщик машин, приехавший из Ростова в Донецк. Шатал заборы в Харькове. Во время захвата Славянска был показан российскими СМИ в качестве главаря батальона "Спарта". Раз 20 брал аэропорт по версии российских пропагандистов. Отметился убийствами пленных бойцов ВСУ т добробатов. Размазан в лифте дома, где жил в отжатой квартире силами украинских диверсантов.

Гиви - соратник Моторолы, главарь батальона "Сомали". Бывший охранник супермаркета АТБ, отправившийся воевать за "русский мир". Воевал в ДАП, расстреливал мирных жителей и пленных. Ликвидирован в Макеевке российскими спецназовцами с помощью огнемёта "Шмель".

Ахра Авидзба (Абхаз) - главарь подразделения террористов "Пятнашка". Прибыл на "гражданскую войну" в Украину из оккупированной Абхазии. Воевал в ряде горячих точек. Погиб во время съемок сюжета пропагандистов под Авдеевкой.

Александр Бородай - Московский политтехнолог, работник ФСБ. Стоял у истоков "русской весны". Работал в штабе во время захвата Донецка, но вылез в поле, когда оказалось, что его подчиненные не справляются с задачей.

Налаживал работу МГБ (ФСБ) в "ДНР", занимая кресло "премьер-министра", после чего завершил свою миссию и уехал в Россию вербовать добровольцев.

Андрей Пургин - алкоголик, проравшийся в окружение к коллеге Кургиняну. Бредил созданием "Новороссии", выступал на всяческих конференциях Евразийского союза. Был идеологом создания квазиреспублик и почитался адептами "русского мира", пока не были захвачены города Донецкой области. После "референдума" все принялись грабить Донбасс, а Пургин продолжил спиваться. Занимал "должность" председателя "Народного совета" несколько месяцев, а затем окончательно понял, что в созданной в том числе и им "ДНР" процветание невозможно.

Александр Захарченко - мелкий предприниматель, вступивший в секту Евгения Жилина под названием "Оплот". Возглавил Донецкую ячейку за неимением конкурентов. Захватывал горсовет Донецка вместе с другими бойцами организации. Благодаря знакомству Жилина с кураторами сумел продвинуться в верхушку террористов. Подружился с Сурковым и стал его кумом. Распиливал бюджеты и подминал под себя бизнес, пока не был взорван ФСБшниками.

Владимир Макович - идеолог "ДНР". Бредил идеей создания "Новороссии" и промывал мозги подросткам. Основал организацию

"Молодежное движение патриотов", члены которой с радостью шли захватывать админздания. Стал спикером "Народного совета" недореспублики. Зачитывал "декларацию о государственной независимости" "ДНР". Ушел с "должности" по состоянию здоровья, но увидел, к каким последствиям привело его родной Донецк создание террористического анклава. В марте 2017 умер от рака мозга.

Вячеслав Пономарев - "народный мэр" Славянска. Провозглашен таковым после захвата здания СБУ, поскольку обматерил Нелю Штепу и прослыл "лидером". Помогал Стрелкову-Гиркину. За мародерство был задержан и лишен титула. Не расстрелян из-за высокой "должности". Сбежал из "ДНР" в Москву, где устроился на работу на стройку.

Количество некогда действовавших лиц в "ЛНР" намного больше, поскольку псевдореспублика была захвачена сразу несколькими противоборствующими группировками. Совершая набеги на земли друг друга, оккупанты выпиливали своих соперников, из-за чего главари подразделений менялись один за другим.

Александр Ефремов (Залупа)- народный депутат и бывший глава "регионалов". Отец-основатель "ЛНР", желавший, чтобы у него не отобрали фактически полностью подконтрольную ему область. В Луганской области прошел путь от мэра до губернатора, установив там четкую иерархию по дерибану земли, угля и государственного финансирования. Хотел создать "ЛНР", чтобы шантажировать Киев и получить разрешение на господство в регионе. Выпущен из СИЗО стараниями Портнова и Савченко, которые добились признания неконституционным содержания террористов под стражей. Обвиняется в государственной измене, терроризме и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Валерий Болотов - водитель сына царя Луганской области, отца-основателя "ЛНР" Александра Ефремова Игоря. После захвата здания СБУ объявил себя лидером новообразования. В пылу идиотизма называл себя то президентом Украины, то Новороссии. Скоропостижно скончался. Подвело сердце.

Игорь Плотницкий - смотрящий за рынками от Ефремова. Помогал Болотову решать вопросы, возглавлял батальон "Заря". Выполнял приказы российского командования по устрашению местного населения путем обстрелов жилых кварталов Луганска и ближайших населенных пунктов. После кончины Болотова провозгласился императором (зачеркнуто) "ЛНР". Грабил и отжимал по примеру Захарчерко. Дружил с Сурковым. После конфликта в верхушке Кремля в "ЛНР" совершили переворот, а Плотницкий сбежал в Москву.

Александр Можаев (Бабай) - один из боевых лидеров донских казаков. Прибыл в Славянск из России, где его разыскивали за убийство. Через несколько месяцев уехал в "ЛНР", где в составе своей банды занимался грабежами и изнасилованиями. Убил как минимум 5 мирных женщин. Сбежал в Россию после изгнания казаков из "ЛНР" вооруженными силами РФ.

Алексей Мильчаков - неонацист из Санкт-Петербурга. Отправился на Донбасс за идею и для реализации склонности к насилию. Расстреливал раненых украинцев, снимал на видео их страдания. С тел солдат снимал скальпы, вырезал на груди убитых свастику. Из "ЛНР" сбежал в Москву, где возглавил организацию патриотического воспитания детей. Нередко появляется в Беларуси на акциях с участием молодежи. Обучает детей войне.

Алексей Мозговой - командир подразделения "народной милиции"Призрак". Был на заработках в России, когда начался Майдан. Завербован и отправлен в Украину. Штурмовал СБУ в составе подготовленной на полигоне в Ростове группы местных жителей. Встречался с людьми Жириновского, которые взяли террориста под свою опеку. Люто враждовал с Плотницким и компанией из-за обстрелов мирного населения. Был убит путем подрыва собственного автомобиля.

Геннадий Цыпкалов - друг Игоря Плотницкого, а также его политический оппонент. После подавления переворота с помощью бригады "Моторолы", главарь "ЛНР" устроил массовые чистки в рядах "чиновников". Пол предлогом подготовки покушения на лидера "республики" попал на подвал, где был забит до смерти.

Ирина Тейцман (Фиона) - любовница Плотницкого, назначенная им на "должность" "руководителя администрации главы "ЛНР". После успешного военного переворота, проведенного Игорем Пасечником, сбежала из "республики" вместе с Плотницким.

Николай Козицын - главарь казаческих войск. Отправился на Донбасс вместе со своими приспешниками для реализации идет создания автономной Казачьей республики. На вверенной ему кураторами территории объявил о собственном княжестве и выходе из подчинения "ЛНР". За развязывание "гражданской войны" внутри недореспублики воины казачества были разбиты и разоружены частями ВС РФ. Подразделения Козицына были расформированы и переведены в другие группы террористов из состава армейских. Сам атаман сбежал в Ростов.

Павел Дремов - рядовой каменщик, бредящий идеями казачества. Участвовал в люмпенском движении донских казаков еще до войны, посему с лета 2014-го отправил свой отряд в подчинение Козицыну. Получил на разграбление родной город, где устроил хаос, называемый "раскулачиванием". Бедным ничего не отдавал, все забирал себе. Вместе с Козицыным критиковал Плотницкого. Был убит российскими спецназовцами в рамках операции по ликвидации казаческого "государства".

Этот список обязательно будет дополняться, поскольку российская террористическая держава обязательно будет ликвидировать неугодных, а кураторы псевдореспублик, как и сами наместники продолжат пожирать друг друга, как пауки в банке. Они сражаются за богатства, а также за возможность отжимать и грабить.