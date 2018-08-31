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Возможно, мертв: В центре Донецка совершено покушение на Захарченко

18:23, Сегодня
Пришла очередь Захарченко? - фото 1
Пришла очередь Захарченко?

Вечером в пятницу, 31 августа, в центре Донецка было совершено покушение на главаря террористов так называемой "ДНР" Алексаендра Захарченко.

По информации ряда источников, лидер пророссийских террористов отдыхал в местной достопримечательности - кафе "Сепар на бульваре Пушкина, когда там прогремел мощный взрыв.

На данный момент не известно, выжил ли Захарченко, однако сообщается от трех погибших и одном раненном (как удалось выяснить - это и был Захарченко, его увезли в больницу, где главарь боевиков скончался). Местные жители выкладывают фото с места инцидента, однако приближаться к кафе "Сепар" не рискуют. На фото видны машины из кортежа террориста, а также разрушительные последствия взрыва.

Возможно, мертв: В центре Донецка совершено покушение на Захарченко - фото 144646

Фото с места покушения на Захарченко

Возможно, мертв: В центре Донецка совершено покушение на Захарченко - фото 144651

Отметим, что вчера ушел из жизни близкий друг Захарченко - певец Иосиф Кобзон, в подконтрольной террористам "ДНР" территории эта информация вызвала шок и главарь бандитов, видимо, решил залить горе водкой (чем занимался обычно), за что и был наказан.

Стоит добавить, что кафе "Сепар" - изначально было миной замедленного действия. Это следует из описания атмосферы заыведения в социальной сети. Ознакомившись с информацией, становится понятна логика произошедшего.

Возможно, мертв: В центре Донецка совершено покушение на Захарченко - фото 144657
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Александр Захарченко покушение ДНР Новости Украина
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