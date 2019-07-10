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СБУ задержала и отпустила боевика "ДНР", который убивал украинских военных

08:35
Боевик Сергей Григорьев свободно гуляет по Врадиевке - фото 1
Боевик Сергей Григорьев свободно гуляет по Врадиевке

Принимавший участие в войне на Донбассе террорист Сергей Григорьев в начале июля вернулся в родную Врадиевку Николаевской области, где весьма вольготно себя чувствовал. До задержания оперативниками СБУ.

Об этом рассказал глава районной организации ВО "Свобода" Виктор Сидлецкий, который и встретил знакомого боевика в родном посёлке.

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Зная, что террорист воевал на Донбассе, активист сообщил о его возвращении в отдела защиты национальной государственности Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области, но там задерживать Григорьева не спешили, "Альфа" была занята, а без бойцов спецподразделения паковать боевика "ДНР" слишком опасно.

СБУ задержала и отпустила боевика 'ДНР', который убивал украинских военных - фото 184022

Когда же спецназ прибыл во Врадиевку, любителя Путина задержали и увезли в СБУ.

Впрочем, уже через день террорист снова начал разгуливать по посёлку как ни в чем не бывало.

С чем конкретно связано освобождение боевика, по делу которого доказательств просто не счесть, неизвестно. Но если учесть, что оперативники задокументировали задержание, то выход террориста на свободу - вина следователей СБУ или прокуроров, которые вполне могли банально потребовать для убийцы сделки со следствием с подпиской о невыезде и условным сроком.

Судя по профилю боевика на "Миротворце", Сергей Григорьев воевал на Донбассе в 2014 году в составе так называемой "Русской Православной Армии". После участия в активной фазе боестолкновений адепт "русского мира" сбежал в РФ и пытался получить статус беженца в Москве. Об этом свидетельствует прошение руководителя "Союза добровольцев Донбасса" Андрея Пинчука на имя вр.и.о. начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Москве Дмитрию Сергиенко о не экстрадиции боевика в Украину.

СБУ задержала и отпустила боевика 'ДНР', который убивал украинских военных - фото 184023
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