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Задержали и отпустят: в Киеве упаковали одного из топ-спонсоров "ЛНР" (ФОТО)

12:40
Боевика "ЛНР" отпустят под домашний арест - фото 1
Боевика "ЛНР" отпустят под домашний арест

Правоохранители провели спецоперацию по задержанию очередного террориста и боевика, который преспокойно жил в столь ненавидимой им столице Украины. Правда, теперь его допросят и отпустят.

В среду, 26 июня, на своей странице в Facebook генпрокурор Юрий Луценко заявил о том, что сегодня бойцы СБУ и сотрудники ГПУ заковали в наручники сына владельца компании "Луга-Нова" Дмитрия Держака.

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Ярый адепт "ЛНР" жил в Киеве и расхаживал с выданным российскими министерством обороны удостоверением ветерана боевых действий.

Задержали и отпустят: в Киеве упаковали одного из топ-спонсоров 'ЛНР' (ФОТО) - фото 183313

"Задержанный - заместитель директора ликеро-водочного завода "Луга-Нова", а по совместительству сын его владельца - одного из основных спонсоров террористов "ЛНР", - написал Луценко.

Задержали и отпустят: в Киеве упаковали одного из топ-спонсоров 'ЛНР' (ФОТО) - фото 183312

При этом по-настоящему упаковать и посадить террориста будет крайне сложно, поскольку вчера Конституционный суд благодаря ставленнику Портнова и Надежде Савченко запретил служителям Фемиды сажать обвиняемых в совершении терактов и участии в террористических организациях в СИЗО.

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