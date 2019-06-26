Задержали и отпустят: в Киеве упаковали одного из топ-спонсоров "ЛНР" (ФОТО)

Боевика "ЛНР" отпустят под домашний арест

Правоохранители провели спецоперацию по задержанию очередного террориста и боевика, который преспокойно жил в столь ненавидимой им столице Украины. Правда, теперь его допросят и отпустят.

В среду, 26 июня, на своей странице в Facebook генпрокурор Юрий Луценко заявил о том, что сегодня бойцы СБУ и сотрудники ГПУ заковали в наручники сына владельца компании "Луга-Нова" Дмитрия Держака.

Ярый адепт "ЛНР" жил в Киеве и расхаживал с выданным российскими министерством обороны удостоверением ветерана боевых действий.

"Задержанный - заместитель директора ликеро-водочного завода "Луга-Нова", а по совместительству сын его владельца - одного из основных спонсоров террористов "ЛНР", - написал Луценко.

При этом по-настоящему упаковать и посадить террориста будет крайне сложно, поскольку вчера Конституционный суд благодаря ставленнику Портнова и Надежде Савченко запретил служителям Фемиды сажать обвиняемых в совершении терактов и участии в террористических организациях в СИЗО.