Видел стрельбу из "Бука": В суде по MH17 зачитали показания важного свидетеля

Видел стрельбу из "Бука": В суде по MH17 зачитали показания важного свидетеля

В пригороде Амстердама (Нидерланды) состоялось очередное заседание по делу гибели лайнера MH17 на Донбассе. Сегодня сторона обвинения зачитала показания свидетеля, который видел запуск ракеты из ЗРК "Бук".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Этот свидетель проходит в деле как X48. Его настоящее имя пока не называется.

"Свидетель заявляет, что 17 июля 2014 года во второй половине дня, около блокады самопровозглашенной "ДНР" на дороге из Снежного в Саур-Могилу, он увидел, как ехал "Бук", и через несколько минут услышал и увидел, что ракета была запущена. X48 видел, как загорелось поле, и знал, где была запущена ракета", - заявил представитель прокуратуры Тэйс Бергер

По словам прокурора, это то же место, которое отображено на спутниковым снимках.

"X48 утверждает, что после запуска ракеты "Бук" выехал на дорогу, а также, что было четыре солдата в одинаковой форме. Униформа была цвета хаки, они были в шлемах с прикрепленными ушами. Эти солдаты выглядели не так, как те, которые стояли на блокпосте", - добавил обвинитель.

Что было ранее?

Пассажирский лайнер МН17 был сбит из ЗРК "Бук" в июле 2014 г.; погибло 298 людей. Сразу после трагедии боевики "ДНР" попытались переложить вину на Украину, однако их доводы оказались несостоятельными. В июле 2019 г. Украина передала Нидерландам уголовное дело по "Боингу".

9 марта 2020 г. в пригороде Амстердама (Нидерланды) суд начал слушание по делу малазийского "Боинга", сбитого боевиками в июле 2014 г. Никто из обвиняемых на процесс не явился.

8 июня 2020 г. открылся второй этап слушаний по делу гибели малазийского лайнера на Донбассе.