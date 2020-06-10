Расследование MH17 Карантин в Украине Бунты в США война на Донбассе Досье

Видел стрельбу из "Бука": В суде по MH17 зачитали показания важного свидетеля

20:45
Видел стрельбу из "Бука": В суде по MH17 зачитали показания важного свидетеля - фото 1
Видел стрельбу из "Бука": В суде по MH17 зачитали показания важного свидетеля

В пригороде Амстердама (Нидерланды) состоялось очередное заседание по делу гибели лайнера MH17 на Донбассе. Сегодня сторона обвинения зачитала показания свидетеля, который видел запуск ракеты из ЗРК "Бук".

Суду по MH17 показали фото перевозки "Бука"

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Этот свидетель проходит в деле как X48. Его настоящее имя пока не называется.

"Свидетель заявляет, что 17 июля 2014 года во второй половине дня, около блокады самопровозглашенной "ДНР" на дороге из Снежного в Саур-Могилу, он увидел, как ехал "Бук", и через несколько минут услышал и увидел, что ракета была запущена. X48 видел, как загорелось поле, и знал, где была запущена ракета", - заявил представитель прокуратуры Тэйс Бергер

По словам прокурора, это то же место, которое отображено на спутниковым снимках.

"X48 утверждает, что после запуска ракеты "Бук" выехал на дорогу, а также, что было четыре солдата в одинаковой форме. Униформа была цвета хаки, они были в шлемах с прикрепленными ушами. Эти солдаты выглядели не так, как те, которые стояли на блокпосте", - добавил обвинитель.

Что было ранее?

Пассажирский лайнер МН17 был сбит из ЗРК "Бук" в июле 2014 г.; погибло 298 людей. Сразу после трагедии боевики "ДНР" попытались переложить вину на Украину, однако их доводы оказались несостоятельными. В июле 2019 г. Украина передала Нидерландам уголовное дело по "Боингу".

9 марта 2020 г. в пригороде Амстердама (Нидерланды) суд начал слушание по делу малазийского "Боинга", сбитого боевиками в июле 2014 г. Никто из обвиняемых на процесс не явился.

8 июня 2020 г. открылся второй этап слушаний по делу гибели малазийского лайнера на Донбассе.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Расследование MH17 Нидерланды ЗРК "Бук" суд Мир
Интерфакс Украина
Другое на тему
Медведчук приобрел часть активов 1+1: Что известно? - фото 1
Медведчук приобрел часть активов "1+1": Что известно?
19:55
"Danone" отказалась от рекламы с Пореченковым: Раскрыты детали - фото 1
"Danone" отказалась от рекламы с Пореченковым: Раскрыты детали
17:18
Госзаказ в действии: российскую авиацию комплектуют некачественной продукцией из "ЛНР" - фото 1
Госзаказ в действии: российскую авиацию комплектуют некачественной продукцией из "ЛНР"
15:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
Вчера, 16:16
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
26 мая, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00