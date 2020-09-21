Владимир Зеленский Карантин в Украине Александр Юрченко Хасиды Танці з зірками Геннадий Кернес Беларусь война на Донбассе Досье

СБУ уничтожила русскую ботоферму в Киеве и Запорожье

14:20
СБУ уничтожила русскую ботоферму в Киеве и Запорожье - фото 1
СБУ уничтожила русскую ботоферму в Киеве и Запорожье

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность русской ботофермы, действовавшей на территории Киева и Запорожья.

CБУ схватила шпиона ФСБ: Он хотел взорвать водоканал в Ровно

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Несколько граждан Украины и РФ организовали в Киеве и Запорожье работу так называемых «ботоферм», с задействованием специализированного телекоммуникационного оборудования. Злоумышленники, используя SIM-карты украинских и иностранных операторов мобильной связи, создавали и продавали через запрещенные в Украине платежные системы РФ анонимные виртуальные аккаунты для распространения фейковых новостей о политической ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли у злоумышленников 1 млн грн, 3 сим-банки на 16 портов каждый, 2 сим-банки на 32 порта, 14 сим-банков на 128 портов, 9 VoIP шлюзов на 32 порта каждый и более 22 000 сим-карт, а также компьютер компьютерное оборудование, на котором размещался виртуальный сервер со специализированным программным обеспечением.

На данный момент продолжается досудебное следствие.

Напомним, жители Киевщины обеспечивали боевиков "ЛДНР" мобильной связью – СБУ

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
СБУ Россия Новости Украина Киев Запорожье
Без табу
Другое на тему
Шишки "УЗ" прятали черный нал в холодильнике: Но тут появилась СБУ - фото 1
Шишки "УЗ" прятали черный нал в холодильнике: Но тут появилась СБУ
16:30
Зеленский категорически отказался уходить в отставку, хотя он нарушил закон - фото 1
Зеленский категорически отказался уходить в отставку, хотя он нарушил закон
13:50
Киев заволокло смогом и смрадом: Что происходит - фото 1
Киев заволокло смогом и смрадом: Что происходит
11:32
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мир помнит - фото 1
Гром в раю: Как изменили мир события 11 сентября 2001 года
11 сентября, 12:12
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30