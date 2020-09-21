СБУ уничтожила русскую ботоферму в Киеве и Запорожье

СБУ уничтожила русскую ботоферму в Киеве и Запорожье

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность русской ботофермы, действовавшей на территории Киева и Запорожья.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Несколько граждан Украины и РФ организовали в Киеве и Запорожье работу так называемых «ботоферм», с задействованием специализированного телекоммуникационного оборудования. Злоумышленники, используя SIM-карты украинских и иностранных операторов мобильной связи, создавали и продавали через запрещенные в Украине платежные системы РФ анонимные виртуальные аккаунты для распространения фейковых новостей о политической ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли у злоумышленников 1 млн грн, 3 сим-банки на 16 портов каждый, 2 сим-банки на 32 порта, 14 сим-банков на 128 портов, 9 VoIP шлюзов на 32 порта каждый и более 22 000 сим-карт, а также компьютер компьютерное оборудование, на котором размещался виртуальный сервер со специализированным программным обеспечением.

На данный момент продолжается досудебное следствие.

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