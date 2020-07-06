Жители Киевщины обеспечивали боевиков "ЛДНР" мобильной связью – СБУ

Жители Киевщины обеспечивали боевиков "ЛДНР" мобильной связью – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли группу лиц, которая обеспечивала деятельность псевдооператоров мобильной связи боевиков "Феникс" и "Лугаком".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что жители Житомира и Киева организовали нелегальный бизнес. Они, используя специальное программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование, обеспечивали замену номеров абонентов. Таким образом злоумышленники выдавали международный трафик псевдооператоров "Феникс" и "ЛугаКий" из "Л/ДНР" и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители обнаружили документальные материалы, компьютерную технику, электронные носители информации и почти 17 000 пакетов операторов мобильной связи Украины, доказывающих противоправную деятельность.

Действиями преступников был нанесен огромный ущерб репутации Украины как надежного международного партнера в сфере организации связи и мировых инвесторов. По факту преступления открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 361 УКУ).

Напомним, в Киеве боевик "ДНР" из группировки "ОПЛОТ" подстрелил полицейского. По факту нападения на правоохранителя открыто уголовное производство. Подробности читайте по ссылке.