CБУ схватила шпиона ФСБ: Он хотел взорвать водоканал в Ровно

CБУ схватила шпиона ФСБ: Он хотел взорвать водоканал в Ровно

Сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, который хотел подорвать один из объектов «Ровнооблводоканала».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В мае 2020 житель Одесской области инициативно установил контакт с кадровым сотрудником ФСБ РФ. По заданию куратора сначала он передавал спецслужбе страны-агрессора информацию об одном из военных объектов Одесской области. Также злоумышленник предложил представителям вражеской спецслужбы свои услуги в совершении убийств украинских военных, задействованных в операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, в сентябре 2020 г. шпион получил задание от ФСБ подорвать один из объектов "Ровнооблводоканал". Преступник был задержан непосредственно после закладки взрывчатки.

Совершение диверсионного акта на объекте критической инфраструктуры могло бы привести к длительному прекращению водоснабжения почти 50% бытовых и промышленных потребителей Ровно и других районов области.

По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 113 ("Диверсия").

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