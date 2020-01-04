СБУ разрешила въезд Добронравову в Украину. Причина поражает

СБУ разрешила въезд Добронравову в Украину. Причина поражает

СБУ разрешила въезд в Украину актеру "Сватов" Федору Добронравову.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ правоохранителей.

По данным источника, запрет на въезд был снят в июне 2019 года во исполнение решения суда. По мнению Фемиды, упомянутая санкция является незаконной.

Для справки

"Сваты" - один из самых популярных продуктов студии "Квартал 95". В 2017 г. сериал запрещен на территории Украины из-за поддержки актером Федором Добронравовым аннексии Крыма. Однако в 2019 г. запрет был снят, что в свою очередь пришлось не по душе Госкино, которое нашло лазейку для запрета показа хотя бы одного сезона сериала.

Но на этом проблемы Сватов не заканчиваются. Как ранее стало известно СМИ, один из центральных актеров сериала намерен покинуть проект из-за постоянных подколов Добронравова. Больше об этом читайте здесь.