Вопреки требованию СБУ судьи отказались запрещать "Сватов"

Добронравов больше не вне закона

Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда решила притопить за Зеленского и отказала Службе безопасности и Госкино в удовлетворении апелляции о запрете сериала о "тупеньких малоросах" "Сваты", где снимался ватный пособник Путина Федор Добронравов.

Причину решения служителей Фемиды в пресс-службе ведомства не пояснили, отметив лишь, что апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, а решение суда низшей инстанции не изменили.

Таким образом студия "Квартал 95" сможет и дальше транслировать многосерийную киноленту низкого пошиба по украинским телеканалам. А все аргументы СБУ, Госкино и минкульта о том, что само наличие выступающего в Крыму Добронравова на экране вредит нацбезопасности страны, на судей не повлияли.

Как известно, запрет на показ сериала "Сваты" отменил Окружной админсуд Киева. Тот самый, что помогает Коломойскому вернуть "ПриватБанк".

С самого же Добронравова, к слову, тоже сняли все запреты на посещение Украины. Добиляс этого адвокат, выступающий доверенным лицом Зеленского на президентских выборах. А сразу после разбана зашкваренный актер незаконно смотался в Крым для рассказов о том, что "Украины не существует".

Сами же комики из "95 квартала" поясняют необходимость трансляции "Сватов" тем, что "артисты вне политики". Хотя их же лидер поперся в сферу управления страной и даже стал президентом...