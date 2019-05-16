Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Вопреки требованию СБУ судьи отказались запрещать "Сватов"

Вчера, 10:00
Добронравов больше не вне закона - фото 1
Добронравов больше не вне закона

Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда решила притопить за Зеленского и отказала Службе безопасности и Госкино в удовлетворении апелляции о запрете сериала о "тупеньких малоросах" "Сваты", где снимался ватный пособник Путина Федор Добронравов.

Причину решения служителей Фемиды в пресс-службе ведомства не пояснили, отметив лишь, что апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, а решение суда низшей инстанции не изменили.

Зашкваренный соратник Зеленского выступил в Крыму после помощи представителей комика

Таким образом студия "Квартал 95" сможет и дальше транслировать многосерийную киноленту низкого пошиба по украинским телеканалам. А все аргументы СБУ, Госкино и минкульта о том, что само наличие выступающего в Крыму Добронравова на экране вредит нацбезопасности страны, на судей не повлияли.

Как известно, запрет на показ сериала "Сваты" отменил Окружной админсуд Киева. Тот самый, что помогает Коломойскому вернуть "ПриватБанк".

С самого же Добронравова, к слову, тоже сняли все запреты на посещение Украины. Добиляс этого адвокат, выступающий доверенным лицом Зеленского на президентских выборах. А сразу после разбана зашкваренный актер незаконно смотался в Крым для рассказов о том, что "Украины не существует".

Сами же комики из "95 квартала" поясняют необходимость трансляции "Сватов" тем, что "артисты вне политики". Хотя их же лидер поперся в сферу управления страной и даже стал президентом...

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
95 квартал Сериал Сваты суд СБУ Владимир Зеленский Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Народный фронт слился из де-факто не существующей коалиции - фото 1
"Народный фронт" выходит из парламентской коалиции
11:00
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...