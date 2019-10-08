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Митяй уходит из "Сватов". Названа причина

17:40
Митяй уходит из "Сватов". Названа причина - фото 1
Митяй уходит из "Сватов". Названа причина

Актер Николай Добрынин, исполняющий роль Митяя в сериале "Сваты", намерен покинуть проект.

"Cватов" снова запретят. Из-за Сталина

Об этом сообщают РосСМИ.

По данным источников, впервые об увольнении Добрынин начал задумыааться после ухода Анатолия Васильева, которому надоели подколы Федора Добронравова.

Теперь та же участь постигла и "Митяя". Все порция издевок теперь направлена только против него. Иначе говоря, заслуженный артист РФ просто устал от образа "вечного шута, алкаша и неудачника".

Другими причинами возможного увольнения стало значительное обновление актерского состава сериала после 2014 г. и "неопределенность в будущем".

Напомним, после того, как команде Зеленского удалось восстановить права на трансляцию "Сватов" с участием Федора Добронравова, экспертная комиссия при Госкино нашла лазейку для запрета показа хотя бы одного сезона сериала. Больше об этом читайте здесь.

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