Митяй уходит из "Сватов". Названа причина

Митяй уходит из "Сватов". Названа причина

Актер Николай Добрынин, исполняющий роль Митяя в сериале "Сваты", намерен покинуть проект.

Об этом сообщают РосСМИ.

По данным источников, впервые об увольнении Добрынин начал задумыааться после ухода Анатолия Васильева, которому надоели подколы Федора Добронравова.

Теперь та же участь постигла и "Митяя". Все порция издевок теперь направлена только против него. Иначе говоря, заслуженный артист РФ просто устал от образа "вечного шута, алкаша и неудачника".

Другими причинами возможного увольнения стало значительное обновление актерского состава сериала после 2014 г. и "неопределенность в будущем".

Напомним, после того, как команде Зеленского удалось восстановить права на трансляцию "Сватов" с участием Федора Добронравова, экспертная комиссия при Госкино нашла лазейку для запрета показа хотя бы одного сезона сериала. Больше об этом читайте здесь.