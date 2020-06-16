СБУ простила нарушение закона "девушке Зеленского" и напарнице Притулы

Варнаве разрешили приезжать в Украину

Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что сотрудники СБУ сумели проявить чудеса двоемыслия и избирательности при трактовке законов и понятия "национальная безопасность".

Гражданка России, Екатерина Варнава, которая косила бабло за счет работы на ТВ в Украине и при этом каталась в "российский Крым", как оказалось, с недавних пор уже не значится в списке лиц, пребывание которых в нашей стране считается нежелательным.

Об этом свидетельствует приказ, опубликованный на сайте возглавляемого Александром Ткаченко министерства культуры.

Согласно документу, в спецслужбе внезапно решили простить плюющую на законы "девушку Зеленского" из фильма "8 первых свиданий", а также разрешить ей кататься в нашу страну и вести передачи со своим партнером Сергеем Притулой, после чего чиновники тут же подсуетились и помогли "обиженной Украиной" преступнице фактически получить карт-бланш на нарушение законов.

Кроме того, подобный инцидент с учетом снятия запрета на въезд с ватоголового террориста Федора Добронравова, фактически дает понять всем русским артистам, что они вполне могут не считаться с украинскими нормами, но никакой ответственности за это не понесут. Правда, это не точно, поскольку для гарантии верности такого утверждения нужно еще и сняться в фильме с Зеленским.

Напомним, внесли российскую оккупантку в перечень персон нон-грата после ее покатушек в Крым и работе на пропагандистском "Первом канале".

С 2014 по 2017-й она ездила на оккупированный полуостров в качестве участницы коллектива российского шоу Comedy Woman.

После того, как телеведущая проигнорировала украинское законодательство СБУ на 5 лет запретила ей въезд на территорию Украины, и Варнаве пришлось прекратить сотрудничество с "Новым". В 2018 году Минкульт также внес ее в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.