"Новый канал" потребовал исключить россиянку-преступницу из санкционного списка

Варнаву хотят вернуть в Украину

В среду, 26 февраля, руководители украинского телеканала "Новый" подали в суд против Службы безопасности для того, чтобы снять запрет на въезд в страну российской актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы, которая ранее вела шоу с Сергеем Притулой "Кто сверху?".

Информацию о поданном "Новым каналом" иске сегодня опубликовали на сайте Окружного админсуда столицы.

Согласно заявлению, представители телеканала хотят признать противоправность внесения Варнавы в санкционный спискок людей, чье пребывание в стране считается потенциальной угрозой для нацбезопасности.

Внесли же российскую оккупантку в перечень персон нон-грата после ее покатушек в Крым и работе на пропагандистском "Первом канале".

С 2014 по 2017-й она ездила на оккупированный полуостров в качестве участницы коллектива российского шоу Comedy Woman.

После того, как телеведущая проигнорировала украинское законодательство СБУ на 5 лет запретила ей въезд на территорию Украины, и Варнаве пришлось прекратить сотрудничество с "Новым". В 2018 году Минкульт также внес ее в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

Теперь же напарницу Притулы по шоу "Кто сверху" хотят вернуть функционеры "Нового".

Рассмотрение дела Варнавы назначили в Окружном админсуде на 24 марта.