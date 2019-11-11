СБУ допросит экс-командира Айдара. Что известно?

СБУ допросит экс-командира Айдара. Что известно?

СБУ допросит экс-командира роты батальона "Айдар" Игоря Лапина.

Об этом ветеран написал в Facebook.

"Ну что, друзья? СБУ. Наверное мы начинаем новый этап в жизни. Иду на допрос в Службу безопасности Украины по поводу убиенных мирных московских граждан во время прорыва блокады Луганского аэропорта", - cообщил Лапин.

Сама спецслужба сперва никак не комментировала эту информацию, однако позже все же решила объясниться за допрос.

"С целью выяснения всех обстоятельств дела спецслужба решила допросить всех очевидцев событий 2014 года в качестве свидетелей. В частности, сегодня в помещении Управления СБУ в Волынской области представители спецслужбы из Луганска планируют допросить лиц в качестве свидетелей в уголовном производстве", - заявила пресс-служба СБУ.

Напомним, 10 ноября в Киеве преступники зверски избили ветерана АТО Игоря Панова (позывной "Хан") вместе с женой. От ударов пострадавшие получили тяжкие телесные повреждения и впоследствии впали в кому. Подробности читайте по ссылке.