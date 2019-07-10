Сбор отпечатков и тотальный шмон: ФСБшники устроили адский кипиш на блокпостах "ДНР"

Террористы "ДНР" устроили большой шмон на блокпостах

Российские террористы на выезде из подконтрольной им территории начали кошмарить людей так, что многие буквально седеют в автобусах и машинах.

Вполне может быть, что усиленные меры связаны с успешно проведенной спецслужбами Украины спецоперацией по вывезению террориста-свидетеля крушения "Боинга" под Чистяково.

Так или иначе, боевики из числа полицаев и ФСБшники/МГБшники приступили к тотальным досмотрам всех выезжающих на подконтрольную Украине территорию.

Людей выводят из транспортных средств, допрашивают, фотографируют в фас и профиль, а также снимают со всех отпечатки пальцев.

Кроме того, оккупанты перетряхивают все вещи, разрывают памперсы, гигиенические тампоны и прокладки "в поисках свидетельств работы на СБУ".

Стоит отметить, что подобные бзики по объявлению охоты на ведьм у оккупантов бывают весьма часто и это очень опасно для мирных жителей, ведь спьяну боевики могут принять за "агента СБУ" абсолютно любого человека, и тогда его отправят на подвал со всеми вытекающими. Выйти же на свободу незаконно похищенному можно будет только лишь уплатив террористам огромные деньги.