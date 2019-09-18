Савченко в платьице ярко зажгла на море – красочные ФОТО
Савченко в платьице зажгла на море – яркие ФОТО
Надежда Савченко продолжает наслаждаться шикарнейшим отдыхом. От следствия и политических дрязг. Где же на этот раз засветилась экс-нардеп? Как оказалось, на море. Но не Черном.
Яркие снимки политик опубликовала в Facebook.
"Такого бирюзового цвета вода в море и изумрудного в реках возможна только на Балканах и только в Адриатике. Это из-за наличия минералов медного купороса в недрах. Природа вдохновляет силой своего разнообразия", - написала она в сети.
И выложила вот эти фото в синем платьице.
Комментаторам фото Савченко весьма пришлись по душе.
Смотрите сами.
Напомним, что после своего поражения на выборах (за нее проголосовало 8 человек!) Савченко объявила себя " свободной." И мы можем только порадоваться за нее. А вот стране повезло куда меньше, и вовсе не потому, что Надежда хороший и адекватный политик (точно нет). Проблема в том, что ее (и других кандидатов - прим. ред) обошел любитель "русского мира" и помощник "Беркута". Больше об этом читайте здесь.
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