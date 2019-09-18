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Савченко в платьице ярко зажгла на море – красочные ФОТО

19:00
Савченко в платьице зажгла на море – яркие ФОТО - фото 1
Савченко в платьице зажгла на море – яркие ФОТО

Надежда Савченко продолжает наслаждаться шикарнейшим отдыхом. От следствия и политических дрязг. Где же на этот раз засветилась экс-нардеп? Как оказалось, на море. Но не Черном.

Савченко в платьице отправилась на море. Но не Черное – яркие ФОТО

Яркие снимки политик опубликовала в Facebook.

"Такого бирюзового цвета вода в море и изумрудного в реках возможна только на Балканах и только в Адриатике. Это из-за наличия минералов медного купороса в недрах. Природа вдохновляет силой своего разнообразия", - написала она в сети.

И выложила вот эти фото в синем платьице.

Савченко в платьице ярко зажгла на море – красочные ФОТО - фото 188008

Комментаторам фото Савченко весьма пришлись по душе.

Савченко в платьице ярко зажгла на море – красочные ФОТО - фото 188009

Смотрите сами.

Савченко в платьице ярко зажгла на море – красочные ФОТО - фото 188010
Напомним, что после своего поражения на выборах (за нее проголосовало 8 человек!) Савченко объявила себя " свободной." И мы можем только порадоваться за нее. А вот стране повезло куда меньше, и вовсе не потому, что Надежда хороший и адекватный политик (точно нет). Проблема в том, что ее (и других кандидатов - прим. ред) обошел любитель "русского мира" и помощник "Беркута". Больше об этом читайте здесь.
Напомним, "партнер" Савченко засветился на райском острове – яркие ФОТО.
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Надежда Савченко Средиземное море отдых Новости Украина
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