Савченко в платьице ярко зажгла на море – красочные ФОТО

Савченко в платьице зажгла на море – яркие ФОТО

Надежда Савченко продолжает наслаждаться шикарнейшим отдыхом. От следствия и политических дрязг. Где же на этот раз засветилась экс-нардеп? Как оказалось, на море. Но не Черном.

Яркие снимки политик опубликовала в Facebook.

"Такого бирюзового цвета вода в море и изумрудного в реках возможна только на Балканах и только в Адриатике. Это из-за наличия минералов медного купороса в недрах. Природа вдохновляет силой своего разнообразия", - написала она в сети.

И выложила вот эти фото в синем платьице.

Комментаторам фото Савченко весьма пришлись по душе.

Смотрите сами.