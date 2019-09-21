Савченко оправдалсь за работу на Медведчука

Савченко оправдалсь за работу на Медведчука

Намедни Надежда Савченко засветилась в собственном шоу на телеканеле Zik, который связывают с Медведчуком. У украинцев появились вопросы и экс-нардеп поспешила дать свой комментарий.

Об этом сообщает "Гордон".

Если кратко, то зрители все не так поняли.

"Дело в том, что я не ведущая. Меня пригласили, как обычно, в качестве комментатора. У них каждый день в качестве комментатора выступает кто-то новый. Я второй раз была в эфире. Это тяжело, потому что это целый день. Но пока у меня нет работы (я все еще безработная и ищу работу), у меня есть время, и я хожу комментировать", - заявила Савченко.

И добавила, что она не виновата в том, что все каналы "принадлежат олигархам". Главное, что она говорит "правду".

"Главное – я говорю там правду. Она выгодна или невыгодна собственникам телеканалов – это меня не волнует. Пока меня это развеселило. Я заметила, что каждое мое появление в Верховной Раде вызывает шквал новостей, словно СМИ больше не о чем писать”, - подчеркнула экс-нардеп.

Напомним, что после возвращения из кремлевского плена, у Савченко начался тернистый и недолгий политический путь. Оскандалившись целым рядом противоречивых заявлений и инициатив, политик очень быстро растеряла всю свою популярность.

В 2018 г. ее задержали правоохранители за подготовку теракта против Рады. Позже Савченко отпустили на свободу. В июле 2019 г. она баллотировалась в нардепы, но неудачно: за нее проголосовали 8 (!) человек. Однако радоваться рановато: ее (и других кандидатов - прим. ред) обошел любитель "русского мира" и помощник "Беркута". Больше об этом читайте здесь.

Напомним, "партнер" Савченко засветился на райском острове – яркие ФОТО.