Надежда Савченко работает на Медведчука. Теперь официально – ВИДЕО

Надежда Савченко работает на Медведчука. Теперь официально – ВИДЕО

Экс-нардеп Надежда Савченко устроилась работать комментатором на телеканал ZIK, подконтрольный Виктору Медведчуку.

Об этом сообщает "БЕЗ ТАБУ".

Первое "шоу" с участием политика вышло в четверг, 19 сентября. В дебютном эфире Надежда Савченко комментировала заседания Рады и периодически брала интервью у народных избранников.

Насколько качественно у нее это получается - судить вам.

Напомним, что после возвращения из кремлевского плена, у Савченко начался тернистый и недолгий политический путь. Оскандалившись целым рядом противоречивых заявлений и инициатив, политик очень быстро растеряла всю свою популярность.

В 2018 г. ее задержали правоохранители за подготовку теракта против Рады. Позже Савченко отпустили на свободу. В июле 2019 г. она баллотировалась в нардепы, но неудачно: за нее проголосовали 8 (!) человек. Однако радоваться рановато: ее (и других кандидатов - прим. ред) обошел любитель "русского мира" и помощник "Беркута". Больше об этом читайте здесь.

Напомним, "партнер" Савченко засветился на райском острове – яркие ФОТО.