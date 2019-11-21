САП обжаловала вердикт Кондзеле. Что известно?

САП обжаловала вердикт Кондзеле. Что известно?

САП обжаловала меру пресечения главе одного из департаментов ОПУ Светлане Кондзеле.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Прокурор САП подал апелляционную жалобу в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суду на меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, который был применен к руководительнице одного из Главных департаментов Офиса Президента Украины", - заявили в САП и уточнили, чего именно ожидают от правосудия.

"Прокурор не согласен с решением суда первой инстанции, мотивируя это решение имеющимися рисками, и настаивает на избрании подозреваемой более строгого пресечения - а именно содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 7, 6 млн. грн", - подчеркнули правоохранители.

Напомним, 12 ноября сотрудники НАБУ задержали главу департамента обеспечения доступа к публичной информации ОПУ Светлану Кондзелю. Чиновницу подозревают в завладении 300 тыс. долл.

16 ноября Высший антикоррупционный суд заключил Кондзелю под домашний арест.